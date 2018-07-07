Во Львовской области 13-летняя девочка ножом убила своего 35-летнего отца

В городе Дрогобыч на Львовщине 13-летняя девочка во время ссоры нанесла отцу смертельное ножевое ранение. Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, информацию о преступлении правоохранители получили сегодня ночью.

"Следственно-оперативная группа установила, что между 35-летним жителем райцентра и его 13-летней дочерью возник бытовой конфликт. Отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать девочке. Защищаясь, она нанесла мужчине проникающее ножевое ранение в шею, что и привело к смерти. Со школьницей сейчас работают психологи", - сообщил начальник Дрогобычского отдела полиции Андрей Билас.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Проводятся первоочередные следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего.