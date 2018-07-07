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Во Львовской области 13-летняя девочка ножом убила своего 35-летнего отца

Автомобиль НПУ
15:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: НПУ

Новости Украины: В Дрогобыче Львовской области 13-летняя девочка нанесла отцу смертельное ножевое ранение во время конфликта, отец находился в состоянии алкогольного опьянения.

В городе Дрогобыч на Львовщине 13-летняя девочка во время ссоры нанесла отцу смертельное ножевое ранение. Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, информацию о преступлении правоохранители получили сегодня ночью.

"Следственно-оперативная группа установила, что между 35-летним жителем райцентра и его 13-летней дочерью возник бытовой конфликт. Отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать девочке. Защищаясь, она нанесла мужчине проникающее ножевое ранение в шею, что и привело к смерти. Со школьницей сейчас работают психологи", - сообщил начальник Дрогобычского отдела полиции Андрей Билас.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Проводятся первоочередные следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего.

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Новости Украины, Девочка, Дрогобыч, Львовская область, Ножевое ранение, Отец, Смерть, Состояние алкогольного опьянения, Ссора.
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