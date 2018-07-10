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Из Афганистана могут вернуть волынянина, попавшего в плен 30 лет назад

Игорь Белокуров
15:12 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Взятый 30 лет назад в плен волынянин Игорь Белокуров может вернуться на родину для встречи с матерью.

Власти работают над возвращением в Украину волынянина Игоря Белокурова, которого 30 лет назад взяли в плен в Афганистане.

Как передает корреспондент, об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Куницын.

Он напомнил, что в марте этого года в Афганистане украинские специалисты случайно нашли военнопленного Игоря Белокурова, прапорщика советской армии, уроженца Волынской области. Мужчина считался пропавшим без вести с 9 апреля 1988 года.

Куницын пояснил, что в 1988 году Белокуров под Кандагаром служил в десантно-штурмовом батальоне и попал в плен.

"Мы создали рабочую группу по поручению президента... Была проведена очень большая работа для возвращения Игоря Белокуров на родину, в Украину", - сказал Куницын.

Он отметил, что президент поручил установить личность Белокурова, и для этого украинские специалисты четыре раза выезжали в Афганистан.

Депутат продемонстрировал сделанные вчера фото Белокурова и рассказал, что он попал в плен без сознания и практически ничего не помнит.

"Ребята говорят, что когда он попал в плен, то его, видимо, сильно били, он весь в шрамах на голове от приклада... Наверное, есть потеря памяти. Но чем больше мы работаем с ним, тем больше мы видим, что это он ", - сказал Куницын.

Он сообщил, что мужчина предоставил волосы для проведения ДНК-экспертизы, а также у него обнаружены особые приметы, о которых говорила мать.

"Сейчас он воюет с талибами. Живет в кишлаке. У него 5 детей", - сообщил Куницын.

Он также сообщил, что Белокуров имеет несколько магазинов, общается на фарси.

По словам Куницына, Белокуров хочет приехать на родину и увидеть мать.

"Сейчас мы занимаемся оформлением визы в Украину. Во-вторых, он гражданин Советского Союза еще... Наша цель - доказать, что солдата Родина не бросила. Президент поручил разобраться, действительно ли это украинец, действительно ли он в плену", - сказал Куницын.

Как сообщалось, в марте 2018 года в Афганистане члены украинской экспедиции, которые занимаются поиском водоносных горизонтов, обнаружили в одном из афганских поселений человека, который назвался бывшим солдатом советской армии, который попал в плен, принял ислам и остался там жить. Видео с найденным человеком выложили на YouTube.

Позже стало известно, что это Игорь Белокуров из Волынской области.

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Новости Украины, Афганистан, Игорь Белокуров, Соцполитика, Украина.
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