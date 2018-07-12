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Супрун рассказала о важности и пользе завтрака

Завтрак
11:11 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: У тех людей, которые не завтракают утром, увеличивается риск появления желчнокаменной болезни даже у людей с нормальным весом.

И. о. министра здравоохранения рассказала, почему важно завтракать и чем вредно пренебрежение утренним приемом пищи. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Железное правило всех заботливых родителей - никогда не выпускать из дома без хорошего завтрака! Конечно, они в этом правы, ведь продуктивный день следует начинать со здорового завтрака. Хоть это может казаться довольно простым даже банальным советом, однако много взрослых людей пренебрегают, хотя знают, что это гарантированный путь к проблемам со здоровьем", - говорит Супрун.

Чиновник объясняет, почему пропускать утренний прием пищи вредно.

Во первых, сильнее хочется есть нездоровую пищу.

Вкусный и полезный завтрак влияет на ощущение голода на протяжении дня. Поэтому если вы не завтракали, существует высокая вероятность, что чувство голода "заставит" вас перекусить чем-то на ходу. Кроме того, люди, которые пропускают завтрак, более склонны кушать вредную пищу в течение дня, перебрать калорий и употреблять меньше питательных веществ, отмечает Супрун.

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По ее словам, также растет риск появления желчнокаменной болезни.

Довольно часто врачи констатируют наличие камней в желчном пузыре у молодых людей с нормальным весом. После анализа их пищевых привычек обычно оказывается, что они отказываются от завтраков и придерживаются безжирових диет для похудения, что и приводит к сгущению желчи.

Чиновник подчеркнула, что пропускать завтрак не стоит, если вы худеете. Исследования говорят, что люди, которые обычно не завтракают, более склонны набирать лишний вес из-за того, что не могут контролировать чувство голода. Конечно, отсутствие завтрака может уменьшить количество калорий, потребленных в течение дня. Однако это не является эффективным и безопасным методом похудения.

Отмечается, что без завтрака будет труднее думать.

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В среднем между ужином и завтраком проходит 8-12 часов. Поэтому после пробуждения мозг нуждается в подзарядке, чтобы нормально функционировать. Результаты исследований указывают, что именно полноценный завтрак позволяет стимулировать память, концентрацию внимания и готовность учиться. Особенно это важно для детей и подростков.

"Помните, что завтракать лучше не позже чем через 2 часа после пробуждения. Поэтому если вы уже давно активны, но еще не завтракали - сделайте это прямо сейчас!" - призывает Супрун.

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Новости Украины, Завтрак, Отказ от завтрака, Польза завтрака, Проблемы со здоровьем, Ульяна Супрун.
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