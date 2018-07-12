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Пятница, 13-е: чего следует избегать в этот день

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Пятница, 13-е
16:51 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото из открытых источников

Новости Украины: Принято считать, что в этот день следует быть особо осторожным, так как человека подстерегают неудачи и неприятности.

Уже завтра наступает один из самых мистических и окруженных суевериями дней в году - пятница, 13-е или, как его еще называют, "ведьмин день". В этом году этот день станет по-настоящему особенным, так как нас ждет еще и уникальное природное явление - солнечное затмение.

Верить или не верить суевериям, окружающим эту дату, - личное дело каждого. Мы лишь раскажем, почему этот день в народе традиционно считается плохим.

Почему пятница, 13-е – плохой день?

Некоторые исследователи считают, что это суеверие берёт начало со времён Средневековья и связано с проклятием тамплиеров. Тамплиеры, или Бедные Рыцари Христа и Храма Соломона , — орден, основанный в 1119 году небольшой группой рыцарей, который занимался ростовщичеством и был очень богат.

В 1307 году, именно 13-го числа в пятницу, французский монарх Филипп IV решил поправить за счет тамплиеров свое финансовое положение и приказал арестовать членов ордена по обвинению в ереси. Рыцари были подвержены пыткам и убиты. Согласно преданию, магистр ордена проклял собравшихся на казни.

В христианской культуре то, что число 13 считается несчастливым связывают с тем, что во время тайной вечери Иуда сидел за столом тринадцатым, а Христа после его предательства распяли именно в пятницу.

По самым старым поверьям, в пятницу 13-го всегда слетались на шабаш 12 ведьм, собирались упыри и прочая нечисть, а в самый разгар веселья, когда восходит полная луна, тринадцатым появлялся сам Сатана.

Приметы и суеверия

Принято считать, что в этот день следует быть особо осторожным, так как человека подстерегают неудачи и неприятности. Считается, что лучше в этот день вообще не выходить лишний раз из дома.

В пятницу 13-е не рекомендуется заключать сделки и праздновать свадьбы. Также считается, что в этот день не стоит ложиться в больницу или на операцию; водить авто и вообще отправляться в дальнюю дорогу; принимать ответственные решения (в том числе касательно работы) и одалживать крупные суммы денег.

По некоторым поверьям, в этот день не стоит мыться, красить волосы в баклажанный и рыжий оттенки, а также стричь ногти; уходя с работы – оглядываться; надевать одежду коричневого или рыжего цвета; веселиться; садить растения; произносить слова "свинья" и "черт"; перед сном долго смотреть в зеркало; стоять под лестницей; а также открывать дома зонт, если попал под дождь.

Прогноз астролога на пятницу, 13-е

Астролог Павел Глоба отмечает, что частичное солнечное затмение в пятницу, 13 действительно может повлечь определенные проблемы.

В этот день не рекомендуется предпринимать каких-то серьезных дел, следует избегать конфликтов, не провоцировать их, быть осторожными на дорогах. "Это общие рекомендации. Ничего страшного в этом нет, поберечься никому не мешает, но говорить, что кому-то повезет, а кому-то нет – абсолютная профанация. Точно так же людей пугали концом света, но эти страшилки не имеют под собой никаких оснований", – сказал он.

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Новости Украины, День, День неудач, Неприятности, Неудачи, Приметы и суеверия, Прогноз астролога, Пятница 13, Чего избегать.
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