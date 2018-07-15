Избиение и смерть украинца: посольство обратилось в прокуратуру Турции

Украинское посольство обратилось в турецкую прокуратуру в деле избиения украинского туриста, вследствие которого потерпевший умер в больнице. Об этом "Громадському радіо" сообщил глава консульской службы Василий Кирилич.

"Посольство обратилось в прокуратуру с ходатайством сообщить о ходе расследование дела", — сказал он.

По словам Кирилича, личность подозреваемого в избиении украинского туриста установлена, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета выезда с территории Турции, а также уплату штрафа в течение 7 дней. По факту открыто уголовное производство.

Как сообщалось, сегодня ночью 57-летний житель Запорожья умер в больнице курортного городка Алания в Турции.

7 июля во время просмотра матча Чемпионата мира по футболу Хорватия-Россия между 57-летним украинцем и 30-летним россиянином возник конфликт. При выяснении отношений россиянин ударил туриста из Запорожья. Тот упал и ударился головой.

Пострадавшего в состоянии комы доставили в местную больницу.

Сегодня днем в Запорожском аэропорту готовились принять самолет санавиации из Турции с пострадавшим украинским туристом, однако рейс неожиданно отменили, как оказалось - в связи со смертью мужчины.