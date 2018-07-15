Визовый центр Украины в Тегеране начал свою работу

В Тегеране начал работу визовый центр Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"15 июля 2018 года начал работу визовый центр Украины в Исламский Республике Иран. Функционирование визового центра будет обеспечиваться компанией "VF Worldwide Holding Ltd"", - отмечается в сообщении

Визовым центром будет обеспечиваться только техническое сопровождение визовых досье и оказываться содействие заявителям, решения об оформлении или отказе в оформлении виз будут приниматься, как и раньше, консулом Посольства Украины в Исламский Республике Иран.