https://telegraf.com.ua/files/2018/07/mid-ukrainyi-150x90.jpg Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4251729-vizovyiy-tsentr-ukrainyi-v-tegerane-nachal-svoyu-rabotu.html
Визовый центр Украины в Тегеране начал свою работу
Новости Украины: Украина открыла визовый центр в Тегеране, но важные решение о визах будет приниматься консулом Посольства Украины.
В Тегеране начал работу визовый центр Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"15 июля 2018 года начал работу визовый центр Украины в Исламский Республике Иран. Функционирование визового центра будет обеспечиваться компанией "VF Worldwide Holding Ltd"", - отмечается в сообщении
Визовым центром будет обеспечиваться только техническое сопровождение визовых досье и оказываться содействие заявителям, решения об оформлении или отказе в оформлении виз будут приниматься, как и раньше, консулом Посольства Украины в Исламский Республике Иран.
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