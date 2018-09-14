Украина будет наращивать количество морского спецназа

Почти 270 спецназовцев отправят на службу в подразделения на Азовском и Черном море.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал во время своей поездки на Буковину, передает пресс-служба украинского пограничного ведомства.

"Наращиваем усилия с морского спецназа, а это - примерно 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.

По словам Цигикала, сейчас Госпогранслужба Украины развивается по двум направлениям. Первый - правоохранительный, второй - наращивание усилий и увеличения резервов.

"Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-то форсмажорных обстоятельств", - отметил глава пограничного ведомства.

Напомним: ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко сообщил, что Вооруженные силы Украины усилили военное присутствие на Азовском направлении. 6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение усилить военно-морское присутствие в Азовском море из-за действий России.