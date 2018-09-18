Михайлово чудо: история и традиции, приметы праздника

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Архангел Михаил
22:08 Сегодня Телеграф
Фото: unian.net

Новости Украины: 19 сентября православный праздник Чудо Архангела Михаила в Хонех.

Архангел Михаил

В этот день следует следить за своей речью, ведь Архангел Михаил борец с ересь и злом, защитник веры.

История

При целебным источнике в городе Колоссы (Хонех)Архипп Херотопский построил храм и 60 лет служил пономарем. Озлобленные язычники решили убить Архиппа, уничтожив храм. Когда они соединили в один поток две горные реки и направили его на храм, Архипп начал молиться архангелу Михаилу: ангел услышал эти молитвы. Михаил явился в храме и ударив жезлом по горе, от чего открылась расселину, куда направилась вода.

Пост

В этот день соблюдают пост. Употребляют горячую пищу без растительного масла. Можно приготовить кашу, салат, спечь пирожки. Остатки еды за традицией отдают нуждающиеся.

Работа

В этот день запрещен любой труд, особенно по собственному желанию. Если отложить или перенести дела нет возможности, то стоит закончить их до обеда.

Традиции

В этот праздник организуются "сходки" ("братчины") – выяснение отношений между родственниками и соседями. Если есть разногласия и споры, то требуется найти решение. Необходимо забыть ссоры и простить затаенные обиды. Обязательные условия ритуала – объятия и братания. По его завершению накрывается общий стол, на который каждый приносит блюдо. Люди молятся архангелу Михаилу об исцелении от лихорадки.

 

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Приметы

Нельзя мыть голову, ведь можно "смыть разум".
Стоить обратить внимание осину: если листья с этого деревья осыпается лицом "вниз", зима будет теплой, а наоборот - холодной.
Если с утра есть иней, то зима обещает быть снежной.

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