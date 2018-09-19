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Вторая Пречистая 2018: смысл праздника 21 сентября

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Рождество Пресвятой Богородицы
17:58 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Рождество Пресвятой Богородицы - полное название праздника, который Православная Церковь отмечает 21 сентября.

Рождество Пресвятой Богородицы означает торжество веры над недугами и неудачами, явление миру матери Иисуса, сына Господа, рождение самой великой женщины за всю историю, ибо ее появление было чудом, равно как и появление ее сына - Христа.

Как отмечают праздник Рождество Богородицы

Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2018: приметы и интересные факты о празднике
Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2018: приметы и интересные факты о праздникеЧитать полностью

Начиная с шестого века, Рождество Богородицы стали отмечать, как великий праздник. В этот день верующие в праздничных одеждах приходят в храмы, где совершаются торжественные службы. Все верующие славят прекрасный день, когда Господь даровал людям надежду на приход в мир Спасителя.

Также на праздник пекли специальные хлебцы с буквами "Р" и "Б", что означало "Рождество Богородицы". Праздничные хлебцы раздавали всем членам семьи, клали под иконы, где хранили до Рождества Иисуса Христа. Считалось, что хлебцы могут помочь больному человеку, поэтому их давали всем, кого настигла хворь.

Рождество Пресвятой Богородицы 2018: история праздника 21 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы 2018: история праздника 21 сентября Читать полностью

В этот светлый праздник православные люди спешат в храмы, чтобы помолиться Богородице.

Поэтому главное, что непременно следует сделать - это пойти в церковь в Рождество Пресвятой Богородицы.

Также Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2018 года - это прекрасный шанс попросить прощения у своих родителей.

Обязательно нужно в этот праздник помолиться за их здоровье.

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