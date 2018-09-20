Прокуратура опровергла заявление МОЗ: об изъятии серверов нет речи

Столичная прокуратура опровергает заявление Министерства здравоохранения об изъятии серверов Государственного экспертного центра.

Соответствующее заявление обнародовала 20 сентября пресс-служба прокуратуры Киева, сообщает Украинская правда.

Правоохранители объясняют, что осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, начатом относительно возможного завладения государственными средствами в особо крупных размерах при закупке и использовании ГП "Государственный экспертный центр" программного обеспечения для учета больных сахарным диабетом.

Таким образом с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления на основании постановлений следственного судьи, проводится обыск в помещении ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" с целью изъятия копии соответствующей компьютерной программы для дальнейшего проведения судебной экспертизы.

"Подчеркиваем, что ни прокурор и следователь каких-либо действий по изъятию серверов с Реестром пациентов, что может привести к приостановке его работы, не осуществляют", - заявляют в прокуратуре.

Правоохранители говорят, что эти следственные действия "проводятся с привлечением соответствующих IT-специалистов для осуществления корректного копирования компьютерной программы и предотвращения утечки конфиденциальной информации о пациентах".

Правоохранители говорят, что осознают необходимость сохранения врачебной тайны и конфиденциальных данных о пациентах, поэтому призывают руководство госпредприятия к сотрудничеству со следствием.

А именно просят добровольно предоставить ключи доступа к программному обеспечению с целью его корректного копирования с последующим удалением в присутствии должностных лиц ГП персональных данных пациентов.

"Настаиваем, что следственные действия не создают препятствий для работы серверов Государственного экспертного центра и соответствующих реестров", - отмечают в прокуратуре.

Ранее, 20 сентября, Минздрав заявил, что правоохранительные органы проводят обыски в Государственном экспертном центре и пытаются изъять сервер, на котором, среди прочего, размещен Реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии.