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Стало известно, сколько украинцев заболели из-за укусов клещей

Клещ, болезнь Лайма
17:04 Сегодня Телеграф
УНН
pixabay.com

Новости Украины: В МОЗ Украины рассказали о масштабах поражений клещами среди украинцев.

За семь месяцев этого года в Украине зарегистрировано более 2,4 тыс. случаев заболевания болезнью Лайма от укусов клещей.

Об этом сообщает УНН Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"За 7 месяцев 2018 года было зарегистрировано 2403 случая заболевания болезнью Лайма (боррелиоз).

Случаи связаны с присасыванием клеща, инкубационный период составляет от 3 дней до года.

Также за этот период был зафиксирован 1 случай клещевого вирусного энцефалита", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за 7 месяцев текущего года в Украине зарегистрировано три случая заболевания геморрагической лихорадкой Западного Нила, все - в Полтавской области.

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Все по теме:

Новости Украины, Болезнь Лайма, Боррелиоз, Клещ, Минздрав Украины, Статистика, Энцефалит.
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