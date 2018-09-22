Стало известно, сколько украинцев заболели из-за укусов клещей

За семь месяцев этого года в Украине зарегистрировано более 2,4 тыс. случаев заболевания болезнью Лайма от укусов клещей.

Об этом сообщает УНН Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"За 7 месяцев 2018 года было зарегистрировано 2403 случая заболевания болезнью Лайма (боррелиоз).

Случаи связаны с присасыванием клеща, инкубационный период составляет от 3 дней до года.

Также за этот период был зафиксирован 1 случай клещевого вирусного энцефалита", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за 7 месяцев текущего года в Украине зарегистрировано три случая заболевания геморрагической лихорадкой Западного Нила, все - в Полтавской области.