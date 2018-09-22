Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4520724-stalo-izvestno-skolko-ukraintsev-zaboleli-iz-za-ukusov-kleshhey.html
Стало известно, сколько украинцев заболели из-за укусов клещей
17:04 Сегодня Телеграф
Новости Украины: В МОЗ Украины рассказали о масштабах поражений клещами среди украинцев.
За семь месяцев этого года в Украине зарегистрировано более 2,4 тыс. случаев заболевания болезнью Лайма от укусов клещей.
Об этом сообщает УНН Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"За 7 месяцев 2018 года было зарегистрировано 2403 случая заболевания болезнью Лайма (боррелиоз).
Случаи связаны с присасыванием клеща, инкубационный период составляет от 3 дней до года.
Также за этот период был зафиксирован 1 случай клещевого вирусного энцефалита", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за 7 месяцев текущего года в Украине зарегистрировано три случая заболевания геморрагической лихорадкой Западного Нила, все - в Полтавской области.
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