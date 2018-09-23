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Проект госбюджета-2019: шокирующие данные относительно количества украинцев

Украинцы
12:21 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: В проекте государственного бюджета Украины на 2019 год указано, что численность наличного населения Украины составляла 35,7 млн человек на 1 января 208 года.

По состоянию на 1 января 2018 года численность наличного населения Украины составляла 35,7 млн человек. Об этом свидетельствуют данные проекта Государственного бюджета Украины на 2019, передает УНН.

Также, согласно документу, по состоянию на 1 января 2018 года в Украине насчитывалось 1,3 млн учтенных внутренне перемещенных лиц.

Справка: Наличное население (НН) - это численность лиц, которые на момент регистрации находятся на территории определенного населенного пункта, независимо от места их постоянного проживания.

Проект Государственного бюджета на 2019 год, разработанный по базовому сценарию макроэкономического прогноза и внесенный Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады, предполагает рост реального ВВП на уровне 3% и инфляции - на уровне 7,4% (декабрь к декабрю предыдущего года), прогнозный курс на конец года - 29,4 грн/долл. США.

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Все по теме:

Новости Украины, Внутренне перемещенные лица, Наличное население Украины, Проект госбюджета-2019, Численность населения Украины.
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