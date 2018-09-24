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Самолеты РФ создавали опасность кораблям ВМС ВСУ в Черном море

Самолет РФ
18:03 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Самолеты России неоднократно совершали облет украинских кораблей, которые шли в Азовское море.

Самолеты страны агрессора - Российской Федерации неоднократно совершали облет, в том числе на предельно низких высотах, кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, вошедших в Азовское море.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

Отмечается, что вчера поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли Керченский пролив, и при этом ВМС ВСУ ”не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание в Керченском проливе и Азовском море в соответствии с Конвенцией ООН и международными соглашениями".

В пресс-центре отметили, что переход в Керченский пролив и через него "проходил в сложной обстановке".

"На Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождались разведывательным кораблем Черноморского флота РФ "Приазовье" и пограничными сторожевыми кораблями РФ "Аметист" и "Дон". В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота. Самолеты страны-агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что силы страны-агрессора создали ряд опасных инцидентов. В частности, 20 сентября около 17.00 разведывательный корабль РФ "Приазовье" осуществил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию 2-х кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию. Кроме того, отмечается, что 21 сентября российский истребитель Су-27 (с временно-оккупированной территории АР Крым, бортовой номер 30) создал предпосылки для аварийной ситуации в воздухе, приблизившись на опасное расстояние к военно-транспортному самолету Ан-26 Военно-Морских сил ВСУ, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря.

В пресс-центре отмечают, что поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" продолжают выполнять задачи.

"От Керченского пролива их охрану обеспечивают малые бронированные катера "Лубны" и "Кременчуг". Соответствующие силы и средства Вооруженных сил Украины, в том числе и авиация, также находятся в готовности к реагированию на возможные угрозы", - отметили в командовании ВМС ВСУ.

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Новости Украины, Азовское море, ВМС ВСУ, Самолеты РФ, Черноморский флот.
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