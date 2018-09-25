Холодницкий: Доказательная база в деле НАБУ против генпрокурора слабенькая

Доказательная база в деле НАБУ в отношении генпрокурора Юрия Луценко по факту возможного его незаконного обогащения слабая.

Об этом сказал в эфире телеканала ZIK руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Есть производство по факту возможного незаконного обогащения генпрокурора. Но говорить о перспективах привлечения к ответственности очень рано. Я заслушал недавно об этом деле, и доказательная база там слабовата", - сказал он.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко.