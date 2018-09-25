Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4528461-holodnitskiy-dokazatelnaya-baza-v-dele-nabu-protiv-genprokurora-slabenkaya.html
Холодницкий: Доказательная база в деле НАБУ против генпрокурора слабенькая
Новости Украины: Назар Холодницкий прокомментировал производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко.
Доказательная база в деле НАБУ в отношении генпрокурора Юрия Луценко по факту возможного его незаконного обогащения слабая.
Об этом сказал в эфире телеканала ZIK руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
"Есть производство по факту возможного незаконного обогащения генпрокурора. Но говорить о перспективах привлечения к ответственности очень рано. Я заслушал недавно об этом деле, и доказательная база там слабовата", - сказал он.
Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко.
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