Прогноз погоды на 29-30 сентября: синоптики обещают тепло, но пройдут дожди

В ближайшие выходные, 29-30 сентября, будет сохраняться переменная облачность. 29 сентября в западных, северных, центральных и Харьковской областях прогнозируется небольшой, днем местами умеренный дождь. В остальных регионах в этот день, а также и 30 сентября в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью температура составит 7-12°, 30 сентября в западных и северных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 11-16°, на юге страны, 29 сентября и в восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях 16-21°.

В Украине в субботу, 29 сентября, кроме юга и юго-востока ожидается небольшой дождь, днем в центральных областях – умеренный дождь. Ветер северо-западный (на юге и востоке - юго-западный), 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°; днем 10-15°, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и Крыму 16-21°.

Погода в субботу, 29 сентября (Фото: meteo.gov.ua)

Погода в субботу, 29 сентября, в городах Украины:

в Киеве - дождь, ночью +9...+11°, днем +13...+15°;

в Виннице - дождь, ночью +8...+10°, днем +12...+14°;

в Луганске - солнечно, ночью +7...+9°, днем +18...+20°;

в Луцке - солнечно, ночью +7...+9°, днем +11...+13°;

во Львове - дождь, ночью +7...+9°, днем +11...+13°;

в Днепре - ясно, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Донецке - без осадков, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Житомире -дождь, ночью +8...+10°, днем +12...+14°;

в Запорожье - ясно, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Ивано-Франковске - дождь, ночью +8...+10°, днем +11...+13°;

в Кропивницком - дождь, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Николаеве - солнечно, ночью +9..+11°, днем +18...+20°;

в Одессе - ясно, ночью +10...+12°, днем +18..+20°;

в Полтаве - дождь, ночью +9...+11°, днем +13...+15;

в Ровно - без осадков, ночью +8...+10°, днем +11...+13°;

в Симферополе - солнечно, ночью +10...+12°, днем +18...+20°;

в Сумах - дождь, ночью +9...+11°, днем +12...+14°;

в Тернополе -дождь, ночью 8...+10°, днем +11...+13°;

в Ужгороде - дождь, ночью +7...+9°, днем +12...+14°;

в Харькове - дождь, ночью +9...+11, днем +18...+20°;

в Херсоне - без осадков, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Хмельницком - дождь, ночью +8...+10°, днем +11...+13°;

в Черкассах - дождь, ночью +9..+11°, днем +13...+15°;

в Чернигове - дождь, ночью +9...+11°, днем +13...+15°;

в Черновцах - дождь, ночью +8...+10°, днем +11...+13°.

В воскресенье, 30 сентября, в западных и северных областях ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 11-16°, на юге страны, 29 сентября и в восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях 16-21°.

Погода в воскресенье, 30 сентября (Фото: meteo.gov.ua)

Погода в воскресенье, 30 сентября, в городах Украины:

в Киеве - солнечно, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;

в Виннице - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Луганске - без осадков, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;

в Луцке - солнечно, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;

во Львове - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Днепре - без осадков, ночью +6...+8°, днем +15...+17°;

в Донецке - солнечно, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;

в Житомире - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Запорожье - без осадков, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Ивано-Франковске - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Кропивницком - солнечно, ночью +6...+8°, днем +15...+17°;

в Николаеве - без осадков, ночью +9..+11°, днем +18...+20°;

в Одессе - ясно, ночью +10...+11°, днем +18..+20°;

в Полтаве -солнечно, ночью +6...+8°, днем +15...+17;

в Ровно - ясно, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;

в Симферополе - без осадков, ночью +10...+12°, днем +18...+20°;

в Сумах - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Тернополе -солнечно, ночью 3...+5°, днем +14...+16°;

в Ужгороде - ясно, ночью +3...+5°, днем +16...+18°;

в Харькове - без осадков, ночью +7...+9°, днем +15...+17°;

в Херсоне - солнечно, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Хмельницком - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Черкассах - солнечно, ночью +5..+7°, днем +13...+15°;

в Чернигове - без осадков, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;

в Черновцах - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что начало октября порадует погодой. С 1 по 7 октября в Украине потеплеет до плюс 23—25 градусов. Но уже с 8 октября по всей стране начнется снижение температуры до плюс 12—15 градусов, в северных областях даже возможны заморозки. А начиная с 15 октября температура воздуха понизится до плюс 9 — 12 градусов и в этих пределах будет держаться до конца месяца.

Что же касается дождей, то, по словам народного синоптика, в первой половине октября их будет немного, а вот вторая половина месяца будет дождливой.

Ранее Горбань рассказывал, что начиная с 15 сентября в Украину придет первое бабье лето, во время которого осадков не ожидается, столбики термометров местами достигнут отметки плюс 25. Правда, продлится оно всего десять дней, а уже с 25 сентября к нам снова вернутся дожди и ожидается понижение температуры.

При этом Леонид Горбань добавил, что второе бабье лето стоит ожидать после 4 октября. Тогда столбики термометров снова поднимутся до 20 градусов тепла и выше.