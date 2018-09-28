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Синоптик рассказал, будет ли "бабье лето" в начале октября

Осенний урожай
11:33 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Народный синоптики Леонид Горбань заявил, что оба "бабьих лета" уже прошли, хотя в начале октября еще возможна неделя теплой погоды до 21 градуса тепла.

В этом году второго "бабьего лета" не будет, но жителей Украины еще порадуют теплые дни без дождей и сильного ветра. Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань, передают "Факты".

"Бабьего лета уже не будет, оно прошло. Начинается оно 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, и длится до 11 сентября. Это молодое бабье лето. После него еще на семидневку наступает старое "бабье лето", но уже закончилось и оно", — сказал он.

По словам синоптика, оба "бабьих лета" никогда не бывают или сухими, или мокрыми. Природа чередует погоду.

"Если первое с ясной погодой, то второе с дождями. И наоборот", — добавляет Горбань.

Однако, по его словам, в начале октября еще возможна неделя теплой погоды, когда температура воздуха поднимется до 19−21 градуса тепла. Многие ошибочно называют это "бабьим летом".

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Потом начинается осень. Станет сыро, постепенно будет понижаться температура воздуха. В середине-конце октября уже возможны заморозки. Ранее синоптики сообщали, что зима в этом году будет теплой и дождливой, однако в отдельные дни стоит ждать и 20-градусного мороза.

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Новости Украины, Бабье лето, Леонид Горбань, Народный синоптик, Погода в октябре, Прогноз, Теплая погода.
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