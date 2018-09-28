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Луценко вернул САП представление на Мосийчука

Игорь Мосийчук
17:20 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Генпрокурор Юрий Луценко вернул на доработку САП представление на нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Генеральный прокурор Юрий Луценко вернул на доработку Специализированной антикоррупционной прокуратуре представление на нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Сегодня он (Луценко – УП) подписал документы (по возврату – УП), которые подготовил юридический отдел", – сказала Сарган.

Она объяснила, что каждое представление проверяет юридический отдел ГПУ.

Ранее источники сообщали, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры передал в Генпрокуратуру представление на Мосийчука, но Назар Холодницкий это не комментировал.

Позже в ГПУ подтвердили, что изучают представление.

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Все по теме:

Новости Украины, SAP, Генпрокуратура Украины, Игорь Луценко, Игорь Мосийчук, Лариса Сарган, Представление.
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