Луценко вернул САП представление на Мосийчука

Генеральный прокурор Юрий Луценко вернул на доработку Специализированной антикоррупционной прокуратуре представление на нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Сегодня он (Луценко – УП) подписал документы (по возврату – УП), которые подготовил юридический отдел", – сказала Сарган.

Она объяснила, что каждое представление проверяет юридический отдел ГПУ.

Ранее источники сообщали, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры передал в Генпрокуратуру представление на Мосийчука, но Назар Холодницкий это не комментировал.

Позже в ГПУ подтвердили, что изучают представление.