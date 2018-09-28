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В Киеве хирурги делились опытом уникальных операций (Видео)

Съезд хирургов Украины в Киеве
20:43 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Скриншот

Новости Украины: На прошедшем в Киеве ХХIV съезде хирургов Украины собравшиеся специалисты хирургии страны поделились опытом уникальных операций.

26-28 сентября 2018 Национальный институт харургии и трансплантологии (НИХТ) имени А. А. Шалимова НАМН Украины и ВОО "Ассоциация хирургов Украины" провели ХХIV съезд хирургов Украины, посвященный 100-летию со дня рождения академика А. А. Шалимова.

Украинские хирурги поделились опытом уникальных операций.

Последний раз гении медицины собирались еще до войны на Донбассе.

Зашить артерию, собрать кости и поставить на ноги, даже спасти с пронизанным насквозь сердцем.

И если тогда о лечении огнестрельных ранений речь не шла вообще, сегодня - это один из главных вопросов.

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Новости Украины, Донбасс, Киев, Съезд, Хирурги.
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