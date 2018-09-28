В Киеве хирурги делились опытом уникальных операций (Видео)

26-28 сентября 2018 Национальный институт харургии и трансплантологии (НИХТ) имени А. А. Шалимова НАМН Украины и ВОО "Ассоциация хирургов Украины" провели ХХIV съезд хирургов Украины, посвященный 100-летию со дня рождения академика А. А. Шалимова.

Украинские хирурги поделились опытом уникальных операций.

Последний раз гении медицины собирались еще до войны на Донбассе.

Зашить артерию, собрать кости и поставить на ноги, даже спасти с пронизанным насквозь сердцем.

И если тогда о лечении огнестрельных ранений речь не шла вообще, сегодня - это один из главных вопросов.