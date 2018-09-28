Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4537541-v-kieve-ukrainskie-hirurgi-delilis-opyitom-unikalnyih-operatsiy-video.html
В Киеве хирурги делились опытом уникальных операций (Видео)
Новости Украины: На прошедшем в Киеве ХХIV съезде хирургов Украины собравшиеся специалисты хирургии страны поделились опытом уникальных операций.
26-28 сентября 2018 Национальный институт харургии и трансплантологии (НИХТ) имени А. А. Шалимова НАМН Украины и ВОО "Ассоциация хирургов Украины" провели ХХIV съезд хирургов Украины, посвященный 100-летию со дня рождения академика А. А. Шалимова.
Украинские хирурги поделились опытом уникальных операций.
Последний раз гении медицины собирались еще до войны на Донбассе.
Зашить артерию, собрать кости и поставить на ноги, даже спасти с пронизанным насквозь сердцем.
И если тогда о лечении огнестрельных ранений речь не шла вообще, сегодня - это один из главных вопросов.
Телеграф