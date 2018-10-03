Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4555054-stalo-izvestno-kak-denezhnyie-perevodyi-iz-za-granitsyi-vliyayut-na-subsidiyu.html
Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Новости Украины: Получение крупных денежных переводов из-за рубежа может влиять на решение социальных органов о начислении субсидии на жилищно-коммунальные услуги.
Также на решение о расчете субсидии будет влиять выигрыш в лотерею суммы, превышающей 50 тысяч гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.
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Также на решение о расчете субсидии будет влиять выигрыш в лотерею суммы, превышающей 50 тысяч гривень.
Вместе с тем, в Минсоцполитики отметили, что на решение о получении субсидии или ее размер не влияют доходы от начисленных банковских депозитов, проценты от них и кэшбек от банковских учреждений.
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