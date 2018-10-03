Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию

Также на решение о расчете субсидии будет влиять выигрыш в лотерею суммы, превышающей 50 тысяч гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

Также на решение о расчете субсидии будет влиять выигрыш в лотерею суммы, превышающей 50 тысяч гривень.

Вместе с тем, в Минсоцполитики отметили, что на решение о получении субсидии или ее размер не влияют доходы от начисленных банковских депозитов, проценты от них и кэшбек от банковских учреждений.