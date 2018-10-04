На дорогах Украины начнут контролировать скорость

Кабинет министров Украины восстанавливает масштабный контроль скорости специальными средствами и силами Национальной полиции. Об этом сообщила пресс-службы главы правительства со ссылкой на заявление Владимир Гройсман во время общения с прессой в Каменце-Подольском, передает УНН.

"Уже с понедельника - 8 октября", - отметил премьер, говоря о дате начала контроля. Он пояснил, что на протяжении следующей недели режим контроля движения будет носить исключительно просветительский характер: водителей будут устно предупреждать о превышении. Позже к нарушителям начнут применять штрафные санкции в соответствии с законодательством.

"И здесь я должен сказать: мне не нужны ни штрафы, ни наказания. Нужно, чтобы и водители были здоровы, и пешеходы. Первую неделю Нацполиция будет предупреждать. Дальше - задействуем все механизмы", - пояснил В.Гройсман. Он также отметил, что правоохранители будут проверять соблюдение технических норм вывода транспорта в рейс.

По данным МВД, с 8 октября в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов - портативные устройства измерения скорости TruCam. В местах фиксации нарушений скоростного режима также будут служебные транспортные средства с обязательным включением маячков синего цвета.