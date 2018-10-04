День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Канада тоже обвинила ГРУ в кибератаках
Канада тоже обвинила ГРУ в кибератаках
Новости: В Польше дали комментарий касаемо отношений Украины и Венгрии
В Польше дали комментарий касаемо отношений Украины и Венгрии
Новости: Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости: В Сети появились подробности похорон известного артиста Романа Карцева
В Сети появились подробности похорон известного артиста Романа Карцева

На дорогах Украины начнут контролировать скорость

Контроль скорости
16:57 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Контроль скоростного режима на дорогах Украины силами Национальной полиции начнется с 8 октября, вначале он будет носить просветительский характер.

Кабинет министров Украины восстанавливает масштабный контроль скорости специальными средствами и силами Национальной полиции. Об этом сообщила пресс-службы главы правительства со ссылкой на заявление Владимир Гройсман во время общения с прессой в Каменце-Подольском, передает УНН.

"Уже с понедельника - 8 октября", - отметил премьер, говоря о дате начала контроля. Он пояснил, что на протяжении следующей недели режим контроля движения будет носить исключительно просветительский характер: водителей будут устно предупреждать о превышении. Позже к нарушителям начнут применять штрафные санкции в соответствии с законодательством.

"И здесь я должен сказать: мне не нужны ни штрафы, ни наказания. Нужно, чтобы и водители были здоровы, и пешеходы. Первую неделю Нацполиция будет предупреждать. Дальше - задействуем все механизмы", - пояснил В.Гройсман. Он также отметил, что правоохранители будут проверять соблюдение технических норм вывода транспорта в рейс.

По данным МВД, с 8 октября в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов - портативные устройства измерения скорости TruCam. В местах фиксации нарушений скоростного режима также будут служебные транспортные средства с обязательным включением маячков синего цвета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Дороги, Контроль, Нацполиция, Скорость, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

За 13 лет в Украине погибли в ДТП десятки тысяч человек День учителя 2018: когда отмечают праздник всех педагогов Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе украинского языка

Последние новости

Фирмино рассказал об ощущениях удара в глаз от Вертонгена Врачи назвали правила, которые следует соблюдать, если мучит кашель Алла Пугачева сообщила, что скоро вернется на сцену
Сегодня читают
01 Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)
02 Ворскла - Спортинг 1:2 события матча (Видео)
03 Брэд Питт показался на публике с новой девушкой
04 Уайлдер - Фьюри: боксеры едва не подрались в Лос-Анджелесе (Видео)
05 Яблонец - Динамо: стали известны стартовые составы команд
06 Ломаченко запустил челлендж со скакалкой (Видео)
Новости сегодня
00:41 Лучшие демотиваторы, от которых смех обеспечен
00:39 Этот "вредный" продукт защищает от ожирения
00:35 Ученые добились беспрецедентных результатов в отображении молекулярной структуры
00:20 Порошенко призвал ЕС признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида
00:11 Буллинг: Школьники в Одесской области избили сверстника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Еврокомиссия дала оценку системе правосудия Украины
Еврокомиссия дала оценку системе правосудия Украины
Новости: Мальчик на самокате "протаранил" кортеж президента Польши
Мальчик на самокате "протаранил" кортеж президента Польши
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь