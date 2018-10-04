Французский назальный спрей запретили в Украине

В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "ИРС 19". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "ИРС 19", спрей назальный 20 мл, серии 321117, французского производства, с маркировкой на русском языке, в соответствии с Конституцией Украины ... с целью активного противодействия распространению незарегистрированных лекарственных средств, и таких, что официально не ввозились в Украину ", - говорится в сообщении.

Все аптеки должны безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие всех серий лекарственного средства и принять меры по изъятию его из оборота путем уничтожения и/или возврата поставщику (производителю) и уведомить территориальный орган Гослекслужбы о принятых мерах по выполнению данного распоряжения.

Справка: "ИРС 19" применяется для профилактики и лечения у взрослых и детей с 2 лет острых и хронических инфекционных заболеваний JIOP-органов и верхних дыхательных путей: острых и хронических ринитов, рецидивирующих ринотрахеобронхитов, трахеитов, хронических бронхитов, воспаления аденоидов, синуситов, фарингитов, ларингитов, отитов, тонзиллитов, бронхиальной астмы, осложнений гриппа и других вирусных респираторных инфекций, а также в пред- и послеоперационном периоде для профилактики инфекционных осложнений после хирургических вмешательств на ЛОР-органах.