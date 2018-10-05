Погода дарит подарки: на выходных в Украине потеплеет и будет солнечно

На выходных, 6 и 7 октября, в Украине существенно потеплеет, погода порадует солнцем, осадки не ожидаются. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в пятницу и субботу, 5 и 6 октября, в большинстве областей Украины ожидаются заморозки.

"Ночью 5-6 октября в Украине на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°", - сообщили синоптики.

В Украине в субботу, 6 октября, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5° ( в Крыму 5-10° тепла); днем 15-20° тепла.

Погода в субботу, 6 октября Фото: meteo.gov.ua

Погода в субботу, 6 октября, в городах Украины:

в Киеве - без осадков, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Виннице - солнечно, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Луганске - ясно, ночью +1...+3°, днем +17...+19°;

в Луцке - без осадков, ночью +3...+5°, днем +18...+20°;

во Львове - солнечно, ночью +2...+4°, днем +18...+20°;

в Днепре - ясно, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Донецке - без осадков, ночью +1...+3°, днем +16...+18°;

в Житомире -солнечно, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Запорожье - ясно, ночью +3...+5°, днем +16...+18°;

в Ивано-Франковске - без осадков, ночью +2...+4°, днем +18...+20°;

в Кропивницком - солнечно, ночью +3...+5°, днем +16...+18°;

в Николаеве - ясно, ночью +3..+5°, днем +17...+19°;

в Одессе - без осадков, ночью +4...+6°, днем +17..+19°;

в Полтаве -ясно, ночью +3...+5°, днем +16...+18;

в Ровно - солнечно, ночью +3...+5°, днем +18...+20°;

в Симферополе - без осадков, ночью +7...+9°, днем +17...+19°;

в Сумах - ясно, ночью +3...+5°, днем +16...+18°;

в Тернополе - солнечно, ночью 3...+5°, днем +17...+19°;

в Ужгороде - без осадков, ночью +3...+5°, днем +18...+20°;

в Харькове -ясно, ночью +1...+3°, днем +17...+19°;

в Херсоне - солнечно, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Хмельницком - без осадков, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Черкассах - ясно, ночью +3..+5°, днем +17...+19°;

в Чернигове - солнечно, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Черновцах - без осадков, ночью +2...+4°, днем +18...+20°.

В воскресенье, 7 октября, в Карпатах, восточных и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 15-20° тепла. Сохранится солнечная и теплая погода. На Закарпатье ожидается +20, на западе и юге — +19, а в восточных областях — до +17.

Погода в воскресенье, 7 октября Фото: meteo.gov.ua

Погода в воскресенье, 7 октября, в городах Украины:

в Киеве - ясно, ночью +6...+8°, днем +17...+19°;

в Виннице - солнечно, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Луганске - без осадков, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Луцке - ясно, ночью +6...+8°, днем +18...+20°;

во Львове - ясно, ночью +6...+8°, днем +18...+20°;

в Днепре - без осадков, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Донецке - солнечно, ночью +3...+5°, днем +16...+18°;

в Житомире -ясно, ночью +6...+8°, днем +17...+19°;

в Запорожье - солнечно, ночью +3...+5°, днем +16...+18°;

в Ивано-Франковске - ясно, ночью +6...+8°, днем +18...+20°;

в Кропивницком - без осадков, ночью +3...+5°, днем +16...+18°;

в Николаеве - солнечно, ночью +5..+7°, днем +17...+19°;

в Одессе - ясно, ночью +6...+8°, днем +17..+19°;

в Полтаве - без осадков, ночью +3...+5°, днем +16...+18;

в Ровно - ясно, ночью +6...+8°, днем +18...+20°;

в Симферополе - солнечно, ночью +7...+9°, днем +17...+19°;

в Сумах - без осадков, ночью +5...+7°, днем +16...+18°;

в Тернополе - ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°;

в Ужгороде - ясно, ночью +5...+7°, днем +18...+20°;

в Харькове - солнечно, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Херсоне - без осадков, ночью +5...+7°, днем +17...+19°;

в Хмельницком - ясно, ночью +6...+8°, днем +17...+19°;

в Черкассах - солнечно, ночью +3..+5°, днем +17...+19°;

в Чернигове - ясно, ночью +6...+8°, днем +17...+19°;

в Черновцах - без осадков, ночью +6...+8°, днем +18...+20°.

Как сообщалось ранее, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вазира Мартазинова прогнозирует, что вторая половина октября ожидается очень холодной. Такой температуры не будет даже в ноябре-декабре. До 18 октября с севера ожидается похолодание. Сначала до 4 градусов мороза на севере, а далее до 6-8 градусов мороза уже на востоке. После 20 октября температура воздуха уменьшится до 8 градусов мороза. И уже 25-26 октября начнет повышаться до - 6 градусов.

А вот зима будет без сильных морозов с отдельными холодными днями. В ноябре сохранится общая тенденция погодных условий конца октября, однако будет сопровождаться изменчивостью температурного режима. первое значительное похолодание в Украине ожидается в конце ноября - начале декабря с температурой от минус 5 до 10 градусов. В районе Нового года в Украине ожидается похолодание до минус 18 градусов ночью, однако без снега. В январе прогнозируются более высокие температуры в сравнении с предыдущими годами: от минус 1 в северных областях, до 2 градусов тепла на Закарпатье и до 3 – в Крыму, а февраль будет щадящим.