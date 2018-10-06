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Сезон грибов в разгаре: как выбрать правильные грибы и не отравиться

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Белый гриб
10:54 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине участились случаи отравления грибами, поэтому Минздрав опубликовал правила сбора грибов и советы, что делать, если человек подозревает отравление.

Из 2 тысяч видов грибов в Украине, съедобными считаются не более 500. В Минздраве напоминили простые правила, которые помогут избежать отравления грибами, а также рассказали, что делать, если есть подозрение на такое отравление. Советы и рекомендации опубликовало ведомство.

 Как избежать отравления грибами: профилактика

  • Откажитесь от употребления дикорастущих грибов. Замените их грибами, которые выращивают искусственно, подлежащих контролю.
  • Не покупайте грибы на стихийных рынках.
  • Внимательно осматривайте грибы. Если у вас возникают малейшие сомнения - откажитесь от употребления грибов.
  • Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. По малейшего сомнения сразу выбросьте гриб, не оставляя его рядом с другими.
  • Не берите слишком молодые или старые грибы. Их легко перепутать с ядовитыми.
  • Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий. Грибы впитывают в себя ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы.
  • Не собирайте грибы в засушливую погоду. В это время гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов
  • Никогда не пробуйте сырые грибы.
  • Дома еще раз тщательно проверьте грибы. Все сомнительные следует выбросить.
  • Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.
  • Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.
  • Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Кому нельзя есть грибы

Даже если вы уверены в качестве и безопасности грибов, их не рекомендуется употреблять:

  • женщинам в период беременности и грудного вскармливания;
  • детям до 12 лет
  • людям пожилого возраста.

 Симптомы отравления грибами

Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней.

 

Основными признаками отравления грибами являются:

  • тошнота, рвота
  • резкая боль в животе
  • диарея
  • головокружение
  • повышение температуры тела
  • снижение пульса
  • удушье
  • судороги
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)
  • появление галлюцинаций и бреда.

Если у вас проявился хотя бы один из этих симптомов - немедленно вызывайте врача!

 

Первая помощь при отравлении грибами

  • Самое главное - срочно звоните "103".
  • Если есть возможность, промойте желудок простой водой или примите сорбенты (наименьшая эффективная доза активированного угля - 0,5 г / кг массы тела).
  • До приезда неотложной помощи следуйте постельный режим и пейте много жидкости - воды, подсоленной воды или прохладного чая. Это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины.
  • Категорически запрещено употреблять алкоголь, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты - это может ускорить всасывание токсинов.
  • Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не пытайтесь "переждать" - это может быть смертельнонебеезпечно

Остатки грибов или грибных блюд надо обязательно сохранить, так как лабораторное их исследование поможет установить причину отравления и назначить правильное лечение.

Напомним, в Днепропетровской области в начале октября отравились грибами 7 человек, в последствии стало известно, что ребенок умер в детской больнице. Выяснилось, что люди собрали грибы на даче. Думали, что это шампиньоны, а оказалось – бледные поганки. 

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Новости Украины, Минздрав, Отравление грибами, Правила сбора грибов, Советы.
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