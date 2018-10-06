Сезон грибов в разгаре: как выбрать правильные грибы и не отравиться
Новости Украины: В Украине участились случаи отравления грибами, поэтому Минздрав опубликовал правила сбора грибов и советы, что делать, если человек подозревает отравление.
Из 2 тысяч видов грибов в Украине, съедобными считаются не более 500. В Минздраве напоминили простые правила, которые помогут избежать отравления грибами, а также рассказали, что делать, если есть подозрение на такое отравление. Советы и рекомендации опубликовало ведомство.
Как избежать отравления грибами: профилактика
- Откажитесь от употребления дикорастущих грибов. Замените их грибами, которые выращивают искусственно, подлежащих контролю.
- Не покупайте грибы на стихийных рынках.
- Внимательно осматривайте грибы. Если у вас возникают малейшие сомнения - откажитесь от употребления грибов.
- Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. По малейшего сомнения сразу выбросьте гриб, не оставляя его рядом с другими.
- Не берите слишком молодые или старые грибы. Их легко перепутать с ядовитыми.
- Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий. Грибы впитывают в себя ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы.
- Не собирайте грибы в засушливую погоду. В это время гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов
- Никогда не пробуйте сырые грибы.
- Дома еще раз тщательно проверьте грибы. Все сомнительные следует выбросить.
- Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.
- Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.
- Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.
Кому нельзя есть грибы
Даже если вы уверены в качестве и безопасности грибов, их не рекомендуется употреблять:
- женщинам в период беременности и грудного вскармливания;
- детям до 12 лет
- людям пожилого возраста.
Симптомы отравления грибами
Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней.
Основными признаками отравления грибами являются:
- тошнота, рвота
- резкая боль в животе
- диарея
- головокружение
- повышение температуры тела
- снижение пульса
- удушье
- судороги
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)
- появление галлюцинаций и бреда.
Если у вас проявился хотя бы один из этих симптомов - немедленно вызывайте врача!
Первая помощь при отравлении грибами
- Самое главное - срочно звоните "103".
- Если есть возможность, промойте желудок простой водой или примите сорбенты (наименьшая эффективная доза активированного угля - 0,5 г / кг массы тела).
- До приезда неотложной помощи следуйте постельный режим и пейте много жидкости - воды, подсоленной воды или прохладного чая. Это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины.
- Категорически запрещено употреблять алкоголь, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты - это может ускорить всасывание токсинов.
- Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не пытайтесь "переждать" - это может быть смертельнонебеезпечно
Остатки грибов или грибных блюд надо обязательно сохранить, так как лабораторное их исследование поможет установить причину отравления и назначить правильное лечение.
Напомним, в Днепропетровской области в начале октября отравились грибами 7 человек, в последствии стало известно, что ребенок умер в детской больнице. Выяснилось, что люди собрали грибы на даче. Думали, что это шампиньоны, а оказалось – бледные поганки.