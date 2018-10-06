Сезон грибов в разгаре: как выбрать правильные грибы и не отравиться

Из 2 тысяч видов грибов в Украине, съедобными считаются не более 500. В Минздраве напоминили простые правила, которые помогут избежать отравления грибами, а также рассказали, что делать, если есть подозрение на такое отравление. Советы и рекомендации опубликовало ведомство.

Как избежать отравления грибами: профилактика

Откажитесь от употребления дикорастущих грибов. Замените их грибами, которые выращивают искусственно, подлежащих контролю.

Не покупайте грибы на стихийных рынках.

Внимательно осматривайте грибы. Если у вас возникают малейшие сомнения - откажитесь от употребления грибов.

Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. По малейшего сомнения сразу выбросьте гриб, не оставляя его рядом с другими.

Не берите слишком молодые или старые грибы. Их легко перепутать с ядовитыми.

Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий. Грибы впитывают в себя ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы.

Не собирайте грибы в засушливую погоду. В это время гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов

Никогда не пробуйте сырые грибы.

Дома еще раз тщательно проверьте грибы. Все сомнительные следует выбросить.

Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.

Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.

Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Кому нельзя есть грибы

Даже если вы уверены в качестве и безопасности грибов, их не рекомендуется употреблять:

женщинам в период беременности и грудного вскармливания;

детям до 12 лет

людям пожилого возраста.

Симптомы отравления грибами

Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней.

Основными признаками отравления грибами являются:

тошнота, рвота

резкая боль в животе

диарея

головокружение

повышение температуры тела

снижение пульса

удушье

судороги

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)

появление галлюцинаций и бреда.

Если у вас проявился хотя бы один из этих симптомов - немедленно вызывайте врача!

Первая помощь при отравлении грибами

Самое главное - срочно звоните "103".

Если есть возможность, промойте желудок простой водой или примите сорбенты (наименьшая эффективная доза активированного угля - 0,5 г / кг массы тела).

До приезда неотложной помощи следуйте постельный режим и пейте много жидкости - воды, подсоленной воды или прохладного чая. Это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины.

Категорически запрещено употреблять алкоголь, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты - это может ускорить всасывание токсинов.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не пытайтесь "переждать" - это может быть смертельнонебеезпечно

Остатки грибов или грибных блюд надо обязательно сохранить, так как лабораторное их исследование поможет установить причину отравления и назначить правильное лечение.

Напомним, в Днепропетровской области в начале октября отравились грибами 7 человек, в последствии стало известно, что ребенок умер в детской больнице. Выяснилось, что люди собрали грибы на даче. Думали, что это шампиньоны, а оказалось – бледные поганки.