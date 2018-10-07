Начало недели в Украине будет сухим и теплым

В ближайшие сутки погоду Украины будет формировать антициклон, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине осадков не ожидается, ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°С, в восточных областях местами 3-5° тепла; днем 17-22°С тепла, в Карпатах 11-16°С.

На западе Украины солнечно. Температура воздуха ночью +6…+9 градусов, днем +18…+23 градусов.

В Карпатах ясно. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +19…+21 градусов.

На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов.

В центре Украины солнечно. Температура воздуха ночью +4…+8 градусов, днем +17…+20 градусов.

На востоке Украины ясно. Температура воздуха ночью +3…+5 градуса, днем +17…+19 градусов.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью +4…+13 градуса, днем +15…+19 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +18…+20 градусов

В Киеве - без осадков. Температура ночью 8-10° тепла, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 октября самая высокая температура днем была 25,9 в 1935 г., самая низкая ночью -3,6 в 1926г.

На вторник, 9 октября, синоптики также прогнозируют в Украине без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-10° тепла, днём 15-20°, в южной части и на Закарпатье до 23°. В Киеве 9 октября ожидается также погода без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 7-9° тепла, днём 17-19°.

Как сообщалось ранее, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вазира Мартазинова прогнозирует, что вторая половина октября ожидается очень холодной. Такой температуры не будет даже в ноябре-декабре. До 18 октября с севера ожидается похолодание. Сначала до 4 градусов мороза на севере, а далее до 6-8 градусов мороза уже на востоке. После 20 октября температура воздуха уменьшится до 8 градусов мороза. И уже 25-26 октября начнет повышаться до - 6 градусов.