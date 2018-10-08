Правительство одобрило концепцию развития гражданского образования

Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития гражданского образования, которое предполагает определение ценностных ориентиров, задач и специфических подходов к гражданскому образованию, характеристику системы гражданского образования, а также подготовку нормативно-правовой базы. Соответствующее распоряжение от 3 октября 2018 года № 710-р обнародовано на Правительственном портале.

В документе под гражданским образованием понимается обучение и гражданское воспитание на основе национальных и общечеловеческих ценностей.

Основными его стратегическими направлениями являются правовое образование граждан, в частности, в части понимания и умения реализовывать собственные конституционные права и обязанности; усиление способности участвовать в общественной жизни и использовать возможности влияния на процессы принятия решений на всеукраинском и местном уровне.

Предполагается, что гражданское образование должно охватывать все виды образования (формальное, неформальное, информальное), а также все составляющие образования, все уровни образования и все возрастные группы граждан, в частности, образование взрослых, и быть направленным на формирование гражданской компетентности.

Правительственным решением предусмотрено, что Министерство образования и науки совместно с заинтересованными центральными органами исполнительной власти должно разработать и подать в шестимесячный срок в Кабмин проекты Стратегии развития гражданского образования на период до 2022 года и план мероприятий по ее реализации.