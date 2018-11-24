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Сегодня в Украине чествуют память жертв Голодоморов

Сегодня в Украине чествуют память жертв Голодоморов
08:21 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Телеграф

Новости Украины: Сегодня, 24 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора – миллионов погибших в результате искусственного голода в 1932-1933 годах.

В субботу, 24 ноября в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора – миллионов погибших в результате искусственного голода крестьян советской Украины, уничтоженных сталинским режимом в 1932-1933 годах.

Голодомор был вполне сознательной политикой Сталина в отношении украинского крестьянства, актом принуждения и запугивания, ответом на неповиновение и сопротивление украинцев политике насильственной коллективизации.

По данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи, потери населения в Украине из-за сверхсмертности во время Голодомора в 1930-х годах составляли 3,9 млн человек.

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На протяжении десятилетий тема Голодомора была табуированной. Пока существовал коммунистический режим, даже говорить о голоде 1932-1933 годов было строго запрещено. Лишь 28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", согласно которому Голодомор был признан геноцидом украинского народа.

День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 лет. В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. 

В ХХ столетии украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 года. Впрочем, самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Согласно украинскому законодательству "публичное отрицание Голодомора 1932 -1933 годов в Украине признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным".

За восемь лет в Украине на треть увеличилось число граждан, которые признают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом. Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.

Президент Порошенко 26 ноября 2016 года подписал указ "О мероприятиях в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине - геноцида Украинского народа", согласно которому 85-я годовщина Голодомора будет отмечаться на наивысшем организационном и государственном уровнях.

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В частности, мероприятия ко дню памяти жертв голодоморов пройдут по всей Украине и во многих странах мира. На территории Украины будет приспущен Государственный флаг и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера. В 16:00 в каждом доме и учреждении украинцы зажгут свечи памяти и присоединятся к общенациональной минуте молчания.

Мероприятия к 85-й годовщине Голодомора

1 сентября 2018 года в Киеве началась международная акция «Зажги свечу памяти», которая на протяжении 85-ти дней будет проходить в 85 уголках мира.

Целью акции, которая началась за 85 дней до Дня памяти жертв Голодомора – 24 ноября 2018 года, – является объединение украинцев во всем мире и граждан других стран для почтения памяти об одном из величайших преступлений в истории человечества. Ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 проводится памятная минута молчания в честь погибших во время Голодомора в 1932-1933 годах.

При этом в рамках всеукраинской акции "Зажги свечу" во многих домах у окон устанавливаются огоньки. Зажжение свечей – традиционное способ выражения почтения и чествования памяти.

В годовщину события их зажигают на центральных площадях города, у памятников жертвам Голодомора, в храмах. В последних будут проходить поминальные панихиды.

Почему горит свеча на экранах

Телеканалы и радиостанции раз в два часа передают информацию о дне памяти жертв Голодомора, прекращают трансляцию комедийных, эротических фильмов, юмористических передач.

Во время телетрансляции необходимо размещать на экране горящую свечу. Объявляется минута молчания. Также будут проведены траурные мероприятия в Зале памяти Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", в которых примут участие и представители органов государственной власти, местного самоуправления, общественности, духовенства и иностранных гостей.

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Все по теме:

Геноцид, День памяти жертв голодоморов, Украинского народа, 85-ая годовщина Голодоморов, Искусственный голод.
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