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Денисова: Украина плодотворно работает в направлении предотвращения торговли людьми и борьбы с ней

Денисова: Украина плодотворно работает в направлении предотвращения торговли людьми и борьбы с ней
15:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Наше государство все активнее приобщается к процессу международного сотрудничества в сфере борьбы с этим видом транснациональной организованной преступности.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в день борьбы за отмену рабства, 2 декабря, заявила, что Украина плодотворно работает в направлении предотвращения торговли людьми.

 

"Сегодня - Международный день борьбы за отмену рабства... Не обошла эта проблема и Украину. По оценкам Международной организации миграции, в период после обретения Украиной независимости жертвами торговли людьми стали 230 тыс. украинцев. Впрочем, государство плодотворно работает в направлении предотвращения торговли людьми и борьбы с ней, привлечении к ответственности преступников и предоставлении помощи пострадавшим", - отметила она.

Денисова заметила, что Украина была среди первых стран в Европе, которые установили уголовную ответственность за торговлю людьми, сделав это в 1998 году.

"И это дает результаты: в прошлом году Украина покинула список стран, которые не отвечают минимальным стандартам противодействия торговле людьми, где находилась четыре года перед тем. Но несмотря ни на что, проблема торговли людьми не может быть решена на уровне одной страны: новые вызовы и угрозы требуют как усилий институций на государственном уровне и международного сообщества, так и бдительности и активности всех граждан", - написала омбудсмен.

В Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев стали жертвами торговли людьми

Она добавила, что мировые масштабы проблемы поражают: согласно показателям Глобального индекса рабства (Global Slavery Index), почти 46 миллионов людей в мире сегодня могут считаться рабами, 25% из них - дети.

Среди современных форм рабства - сексуальная эксплуатация, браки по принуждению, привлечение к преступлению, принудительный труд, использование детей в вооруженных конфликтах, передача вдов в наследство, долговая кабала и торговля людьми.

Международный день борьбы за отмену рабства отмечается ежегодно 2 декабря, в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН.

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Украина, Торговля людьми, Рабство, Людмила Денисова, День борьбы за отмену рабства.
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