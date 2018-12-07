Все больницы "первички" получили статус некоммерческих коммунальных предприятий

Новости Украины: В Украине все больницы “первички” получили статус коммунальных некоммерческих предприятий.

В Украине все больницы первичной медицинской помощи уже имеют статус коммунальных некоммерческих предприятий.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Украины Александр Ябчанка в ходе круглого стола "Медицинская реформа: как работает первичное звено".

"На сегодняшний день 100% учреждений первичного звена оказания медицинской помощи реорганизованы в коммунальные некоммерческие предприятия. Это решение органов местного самоуправления. Без предварительных коммуникаций с местной властью это не было бы возможным. 25 тысяч врачей задействованы в электронной системе здоровья. Это те врачи, с которыми пациенты подписали декларации", - отметил Ябчанка.

По его словам, эти изменения, в частности, способствовали значительному росту заработных плат медиков.

"Там, где медучреждения вступили в реформу, врачи получают зарплаты втрое выше. Больницы получили от НСЗУ средств вдвое больше, чем по субвенциям. Кроме этого, больницы эти средства начали использовать более эффективно. Начали действовать четкие, понятные правила: чем лучше работает врач, тем больше деклараций подписал. Соответственно учреждение получило больше средств, врач - зарплату. Таким образом есть учреждения, где у врачей зарплата увеличилась втрое", - отметил Ябчанка.

Он подчеркнул, что в следующем году подобный принцип будет функционировать на уровне специализированной амбулаторной помощи.

"НСЗУ будет "пускать" деньги за пациентом, которому необходимы определенные обследования. Сейчас их перечень окончательно определяется. В ближайшее время эти данные обнародуют, но принцип останется неизменным", - отметил Ябчанка.