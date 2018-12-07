38 стран-членов ООН подписали декларацию к 85-ой годовщине Голодомора

Новости Украины: Декларацию к 85-й годовщине Голодомора подписали 38 государств-членов ООН.

Соавторами Декларации к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов стали 38 государств-членов ООН.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Впервые в декларации осуждается политика сталинского режима, в частности, насильственная коллективизация и конфискация продовольствия, что привело к гибели значительной части украинского народа. Отмечается также необходимость раскрытия архивов для установления исторической правды и повышения осведомленности с причинами и последствиями трагедии", — заявил он.

Николенко пояснил, что документ был подготовлен по инициативе Украины. Однако по сравнению с предыдущими декларациями к годовщине Голодомора, значительно возросло количество и география государств, присоединившихся к нему в роли соавторов.

"Среди новых подписантов — Чили, которая первой среди стран Латинской Америки присоединилась к украинской инициативе, Болгария, Словения и Черногория из Балканского региона, нейтральная Швейцария, а также Португалия и Нидерланды. В общей сложности в перечне есть страны Ближнего Востока, Европы, Северной и Латинской Америки", — рассказал он.

Дипломат отметил, что Украина высоко ценит их поддержку Декларации и международную солидарность с украинским народом в чествовании памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

"Этот документ является напоминанием государствам мира об обязанности не допустить повторения таких страшных преступлений в будущем", — убежден Николенко.

В соотвествии с процедурой, Декларация будет распространена как официальный документ Генеральной ассамблеи ООН.

Начиная с 2003 года, чествование памяти жертв геноцида против украинского народа на уровне ООН происходит каждые пять лет.

Накануне, на брифинге по милитаризации Крыма, представители ряд стран ООН призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли без каких-либо дополнительных условий.