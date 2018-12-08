Итоги 7 декабря: Фейковые платежки за газ, визит президента Литвы в Киев и замена Меркель на посту ХДС

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Фейковые счета за газ
В некоторых областях Украины жителям прислали платежки за газ с сильно завышенными суммами. Так доначисления вели к двойной оплате одних и тех же объемов газа, создавали виртуальные долги, которые в будущем могли бы препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа.
В "Нафтогазе" оперативно отреагировали на эту информацию и заявили о непричастности к решению газсбытов требовать с потребителей дополнительные суммы. После чего опубликовали инструкцию гражданам о том, что надо делать в случае, если они получили такую платежку.
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал собрать комиссию и провести проверку облгазов, с целью "привести их в чувство".
"Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - сказал глава правительства.
Также он призвал граждан платить только за фактически потребленный газ.
Даля Грибаускайте встретилась с Петром Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте. Глава государства встретил Главу Литовской Республики в Мариинском дворце, над которым подняли флаги Литвы и Украины.
Встреча завершилась подписанием "дорожной карты" стратегического сотрудничества.
"В документе изложены задачи сотрудничества по вопросам международной и региональной безопасности, в сфере европейской и евроатлантической интеграции, в торгово-экономической, энергетической, транспортной отраслях, а также в культурно-гуманитарной и социальной сферах", - сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой президента Украины.
Помимо этого главы государств подписали соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.
Во время совместной пресс-конференции, Даля Грибаускайте осудила агрессию РФ в Керченском проливе и рассказала о введении национальных санкций против России.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр сменила Ангелу Меркель на посту главы ХДС
В пятницу на съезде Христианско-Демократического Союза Германии избрали новую главу партии.
Во втором туре голосования делегаты сделали выбор между двумя кандидатами - Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем.
А.Крамп-Карренбауэр является генеральным секретарем ХДС и её кандидатуру поддерживала сама А.Меркель.
Ранее в связи с агрессией России в Керченском проливе А.Крамп-Карренбауэр предложила запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в порты западных стран. Тем не менее, по её мнению, отказ Германии от проекта "Северный поток-2" будет радикальным шагом, но при этом Берлин мог бы пойти на снижение объемов прокачки газа через этот газопровод.
Петр Порошенко поздравил новую главу ХДС с избранием и выразил надежду на личную поддержку с ее стороны Украины во внедрении евроориентированной реформы и отпора российской агрессии.