Итоги 7 декабря: Фейковые платежки за газ, визит президента Литвы в Киев и замена Меркель на посту ХДС

Новости Украины: Украинцы получили фейковые платежки за газ. Президент Литвы встретилась с Порошенко. У немецких консерваторов сменился лидер.

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Фейковые счета за газ

В некоторых областях Украины жителям прислали платежки за газ с сильно завышенными суммами. Так доначисления вели к двойной оплате одних и тех же объемов газа, создавали виртуальные долги, которые в будущем могли бы препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа.

В "Нафтогазе" оперативно отреагировали на эту информацию и заявили о непричастности к решению газсбытов требовать с потребителей дополнительные суммы. После чего опубликовали инструкцию гражданам о том, что надо делать в случае, если они получили такую платежку.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал собрать комиссию и провести проверку облгазов, с целью "привести их в чувство".

"Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - сказал глава правительства.

Также он призвал граждан платить только за фактически потребленный газ.

Даля Грибаускайте встретилась с Петром Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте. Глава государства встретил Главу Литовской Республики в Мариинском дворце, над которым подняли флаги Литвы и Украины.

Встреча завершилась подписанием "дорожной карты" стратегического сотрудничества.

"В документе изложены задачи сотрудничества по вопросам международной и региональной безопасности, в сфере европейской и евроатлантической интеграции, в торгово-экономической, энергетической, транспортной отраслях, а также в культурно-гуманитарной и социальной сферах", - сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой президента Украины.

Помимо этого главы государств подписали соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

Во время совместной пресс-конференции, Даля Грибаускайте осудила агрессию РФ в Керченском проливе и рассказала о введении национальных санкций против России.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр сменила Ангелу Меркель на посту главы ХДС

В пятницу на съезде Христианско-Демократического Союза Германии избрали новую главу партии.

Во втором туре голосования делегаты сделали выбор между двумя кандидатами - Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем.

А.Крамп-Карренбауэр является генеральным секретарем ХДС и её кандидатуру поддерживала сама А.Меркель.

Ранее в связи с агрессией России в Керченском проливе А.Крамп-Карренбауэр предложила запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в порты западных стран. Тем не менее, по её мнению, отказ Германии от проекта "Северный поток-2" будет радикальным шагом, но при этом Берлин мог бы пойти на снижение объемов прокачки газа через этот газопровод.

Петр Порошенко поздравил новую главу ХДС с избранием и выразил надежду на личную поддержку с ее стороны Украины во внедрении евроориентированной реформы и отпора российской агрессии.