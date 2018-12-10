В Генштабе осудили отлов призывников на улицах

Новости Украины: В Генштабе рассказали, что причастных к "охоте" на призывников чиновников будет наказано.

Начальник Главного управления персонала, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко осудил "охоту" на призывников и заверил, что такие случаи являются единичными, а причастные к этому должностные лица - наказаны или будут наказаны. Об этом Артеменко сказал на брифинге в Киеве.

"Ситуация абсолютно плановая, и мы не чувствуем нехватки ресурсов. Действовать таким образом невозможно. Те единичные случаи, которые имели место на станции метро "Лесная", а также позавчера была ситуация в городе Ривне, эти случаи единичные, и мы будем вам (СМИ) благодарны, если вы будете нас своевременно информировать об этих абсолютно ненужных действиях отдельных военных комиссаров", - отметил Артеменко.

По его словам, такой случай произошел в Ривном 8 декабря, а на следующий день состоялся разговор с командующим Сухопутных войск ВСУ. "Сегодня в город Ривне отбыла комиссия, и я однозначно уверен в том, что должностные лица, которые эту ситуацию спровоцировали, будут наказаны", - подчеркнул Артеменко.

"В Киеве так же этот вопрос был изучен, и должностные лица, которые имели отношение к этому случаю, тоже наказаны", - заверил он и добавил, что в таких случаях нужно вызывать полицию.