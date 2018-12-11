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Госбюджет-2019: Минздрав получит около 58 млрд грн

Госбюджет-2019: Минздрав получит около 58 млрд грн
20:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Согласно госбюджету-2019, Минздрав получит около 58 млрд грн.

Министерство здравоохранения Украины в 2019 году получит из государственного бюджета 57,185 млрд грн, в том числе 55,693 млрд грн медсубвенции. Такие финансовые показатели закреплены законом "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Согласно госбюджету-2019, в частности, субвенция на приобретение расходных материалов и лекарственных средств для ингаляционной анестезии составит 18,973 млн грн, субвенция на приобретение медикаментов и изделий медназначения для обеспечения скорой медпомощи - 137,992 млн грн.

Субвенция на приобретение ангиографического оборудования составит 150 млн грн, субвенция на программу реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств на первый квартал 2019 - 250 млн грн, субвенция на создание оперативно-диспетчерских служб для реализации проекта развития системы экстренной медпомощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и в Киеве - 922,569 млн грн.

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Кроме того, субвенция из госбюджета на приобретение компьютерного томографа для коммунального учреждения здравоохранения "Валковская центральная районная больница" (Харьковская обл.) составит 12,5 млн грн.

Средства госбюджета также будут направлены на реализацию нескольких государственных инвестиционных проектов. В частности, на реализацию госинвестпроекта строительства лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет" (Киев) будет направлено 600 млн грн, на госинвестпроект улучшения качества лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний в Национальном институте рака (НИР, Киев) – 28,056 млн грн, госинвестпроект реконструкции и строительства в НИР будет направлено 150 млн грн, госинвестпроект усовершенстования молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний – 50 млн грн.

Кроме того, на строительство клинико-симулятивного центра "Украинской медицинской стоматологической академии" (Полтавская обл.) будет направлено 48,19 млн грн, на диагностику и лечение заболеваний с внедрением экспериментальных и новых медтехнологий в учреждениях здравоохранения научно-исследовательских учреждений и вузах Минздрава – 1,536 млрд грн, на санаторное лечение детей, больных туберкулезом, – 450,625 млн грн, на cпециализированную консультативную амбулаторно-поликлиническую и стоматологическую помощь, оказываемую вузами, научно-исследовательскими учреждениями и общегосударственными заведениями здравоохранения, – 145,07 млн грн.

На программу лечения граждан за рубежом из госбюджета-2019 будет направлено 689,949 млн грн.

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Кроме того, на выполнение долговых обязательств по кредитам, привлеченным госпредприятием "Укрмедпостач" под госгарантии для реализации инвестиционного проекта, из госбюджета будет направлено 360,24 млн грн.

Как сообщалось, согласно закону о госбюджете на 2019 год, Национальная служба здоровья Украины, выступающая единым государственным оператором бюджетных средств в системе здравоохранения, в 2019 году будет оперировать 19,589 млрд грн.

Верховная Рада в ночь на пятницу, 23 ноября, приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" с дефицитом в пределах 2,3% от валового внутреннего продукта страны. В ходе доработки ко второму чтению доходы и расходы госбюджета были увеличены на 18 млрд грн – соответственно до 1,019 трлн грн и 1,112 трлн грн, что соответственно на 11,8% и 12,1% превышает показатели госбюджета-2018.

Как отмечал Минздрав, закон о госбюджете на 2019 год принят с незначительными поправками, трансформация системы здравоохранения будет продолжаться.

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Госбюджет, Минздрав, Бюджет, Министерство здравоохранения, Госбюджет-2019, Бюджет-2019.
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