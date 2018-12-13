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Украина продолжает проверки боеготовности к полномасштабному вторжению

Украина продолжает проверки боеготовности к полномасштабному вторжению
17:13 Сегодня Телеграф Фото: www.rnbo.gov.ua

Новости Украины: Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что в ближайшие 4 дня в Украине продолжится масштабная проверка готовности в условиях военного вторжения.

В течение четырех дней в Украине продолжается масштабная проверка готовности действовать, жить, работать и побеждать в условиях полномасштабного военного вторжения врага. Об этом заявил во время тактико-специальных учений подразделений системы МВД Украины секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Это достаточно многочисленные и серьезные учения, в которых приняли участие около 1200 человек личного состава, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники. Учения продемонстрировали высокий уровень подготовки наших гвардейцев, пограничников, ГСЧС, работников Нацполиции", - заявил Турчинов.

По его словам, в учениях, которые проводятся по всей стране, в первую очередь задействованы ВСУ. Одновременно происходит масштабная проверка системы гражданской обороны, готовности 25 бригад территориальной обороны, которые расположены в каждом регионе. "Все это проводится в рамках масштабной подготовки страны в условиях военного состояния к готовности действовать, жить, работать и побеждать в условиях полномасштабного военного вторжения врага. Именно эта проверка происходит во всех регионах, а не только там, где объявлено военное положение", - подчеркнул секретарь СНБО.

 

Он также рассказал, что в учениях принимают участие пограничники, которые вместе с Нацгвардией отрабатывают противодействие вторжению на территорию Украины первых групп врага. "В учениях принимают участие пограничники, которые вместе с Нацгвардией отрабатывают ситуацию противодействия и остановки вторжения первых групп до подхода основных сил. Среди других задач – борьба с диверсионными силами и др. Мы должны быть готовы к полномасштабному вторжению, и сейчас это - стрестест, который проходит страна", - подчеркнул Турчинов.

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Глава СНБО напомнил об информационной спекуляции вокруг темы притеснений свобод, которые ведутся в связи с введением военного положения. Он также заверил, что предоставление Украине Томоса никоим образом не ухудшит безопасную ситуацию в Украине, а провокационные заявления о возможности гражданского конфликта не имеют под собой никаких оснований.

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Александр Турчинов, Секретарь СНБО, Готовность, Военное вторжение, Масштабная проверка.
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