В Минсоцполитики рассказали, как будут помогать начинающим предпринимателям

Новости Украины: Андрей Рева заявил о разработке нового законопроекта о системе помощи для начала собственного дела.

Министерство социальной политики разработало законопроект о новой системе помощи для начала собственного дела малообеспеченными гражданами. Об этом заявил глава ведомства Андрей Рева, передает пресс-служба министерства.

По словам министра, законопроект разработан на основе опыта пилотного проекта при поддержке Всемирного банка "Рука помощи", который больше года действует в трех областях (Львовской, Харьковской и Полтавской) и в отдельных территориальных общинах Донецкой, Житомирской и Черниговской областей.

Он предусматривает помощь в трудоустройстве и организации собственного дела для членов малообеспеченных семей и внутренне перемещенных лиц.

"Мы видим, что опыт пилотного проекта "Рука помощи" доказал свою способность и эффективность. Очевидно, что пора его распространить на всю страну. Поэтому мы разработали соответствующий законопроект, который будем подавать в Верховную Раду", – заявил Рева.

По словам министра, проект отличается от предыдущих тем, что не предусматривает предоставление "живых" средств.

"Главное, что мы сделали – это отошли от практики предоставления безвозвратной финансовой помощи предпринимателям. Идея заключалась в том, чтобы человек написал бизнес-план, а мы могли бы приобрести необходимое оборудование и материалы, помогали в период становления. Это та же идея, которая реализована в других странах в виде бизнес-инкубаторов", – пояснил Рева.

По данным Минсоцполитики, на 1 декабря 243 человека в пилотных регионах защитили бизнес-планы, 213 из них уже получили финпомощь, и еще 30 ожидают ее получения в ближайшее время. Из них 115 – во Львовской области.

В рамках проекта его участники могут получить беспроцентную возвратную финансовую помощь (микрокредит) на оборудование и материалы для начала бизнеса.

Сумма такого микрокредита может составлять до 40 прожиточных минимумов, что в 2018 году составляет около 70 тыс гривен.

При этом возвращать нужно только разницу между суммой финпомощи и уплаченными за три года налогами и сборами. В случае, если участник становится работодателем для двух других участников – финансовая помощь становится полностью невозвратной.

Кроме финансирования, участники проекта на старте своей предпринимательской деятельности получают консультационную поддержку и сопровождение в подготовке бизнес-плана.