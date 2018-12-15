Новости Украины: Согласно Указу Президента Украины от 8 декабря 2000 года ежегодно, 15 декабря, в Украине отмечается День работников суда.

Сегодня в Украине отмечается День работников суда. Праздник установлен "...учитывая роль судов в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, в утверждении принципа верховенства права и развития и укреплении Украины как демократического, правового государства..." согласно Указу Президента от 8 декабря 2000 года.

Дата этого праздника выбрана не случайно: именно в этот день, в 1917 году, в Украинской Народной Республике был создан высший судебный орган - Генеральный Суд. Первое заседание Генерального Суда состоялось 15 января 1918 года, а вот апелляционные суды приступили к исполнению своих обязанностей лишь в конце апреля 1918 года. Начиная с февраля-марта 1918 года на территории Украины действовали и военно-революционные и военные суды.

Высший суд УНР состоял из трех департаментов: административного, гражданского и уголовного, главы которых подчинялись Наивысшему судье. Таким образом, несмотря на довольно незначительное время существования Центральной Рады, в Украине была создана собственная судебная система и велась работа, направленная на обеспечение утверждения судебной власти.

Современную судебную систему Украины составляют: Конституционный Суд Украины, который решает вопросы о соответствии законов и других правовых актов Конституции Украины, дает официальное толкование норм Конституции и законов Украины; суды общей юрисдикции, образуются, как правило, по территориальному принципу и которые рассматривают все гражданские и уголовные дела и дела об административных правонарушениях; арбитражные суды, которые рассматривают дела относительно хозяйственных правоотношений. Высшим судебным органом в системе судов общей юрисдикции является Верховный Суд Украины.

Сейчас в стране происходит судебная реформа, цель которой - реформирование судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов для практической реализации принципов верховенства права и обеспечения каждому права на справедливое судебное разбирательство дел независимым и беспристрастным судом.