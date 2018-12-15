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США поздравили украинцев с созданием независимой поместной церкви

США поздравили украинцев с созданием независимой поместной церкви
19:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: США отреагировали на создание Автокефальной поместной православной церкви Украины.

Посольство США в Киеве поздравило Украину с сегодняшним историческим Собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, как и митрополита Епифания с избранием на должность предстоятеля новой церкви, передает УНН.

"Поздравляем Украину с сегодняшним историческим Собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, мы также поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви", - указали в Twitter в посольстве США.

"Мы поддерживаем возможность всех украинцев выбирать самостоятельно, как исповедовать свою религию", - добавили в американском диппредставительстве, указав, что толерантность и сдержанность являются ключевыми для мирного переходного периода, чтобы люди разной религиозной принадлежности могли жить вместе в благосостоянии.

 

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря была создана Автокефальная поместная православная церковь Украины.

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США, Объединительный Собор, Автокефалия, Епифаний.
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