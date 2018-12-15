США поздравили украинцев с созданием независимой поместной церкви

Новости Украины: США отреагировали на создание Автокефальной поместной православной церкви Украины.

Посольство США в Киеве поздравило Украину с сегодняшним историческим Собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, как и митрополита Епифания с избранием на должность предстоятеля новой церкви, передает УНН.

"Поздравляем Украину с сегодняшним историческим Собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, мы также поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви", - указали в Twitter в посольстве США.

"Мы поддерживаем возможность всех украинцев выбирать самостоятельно, как исповедовать свою религию", - добавили в американском диппредставительстве, указав, что толерантность и сдержанность являются ключевыми для мирного переходного периода, чтобы люди разной религиозной принадлежности могли жить вместе в благосостоянии.

(2/2) Ми підтримуємо можливість всіх українців обирати самостійно як сповідувати свою релігію. Толерантність і стриманість є ключовими для мирного перехідного періоду, щоб люди різної релігійної приналежності могли жити разом в добробуті. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 15 декабря 2018 г.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря была создана Автокефальная поместная православная церковь Украины.