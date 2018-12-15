На пост предстоятеля единой поместной церкви было трое кандидатов

Новости Украины: Во «второй тур» вышли митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний от УПЦ КП и и митрополит Винницкий и Барский Симеон от УПЦ (МП).

В так называемом втором туре голосования за предстоятеля единой Украинской поместной православной церкви было трое кандидатов.

Об этом рассказал в эфире Радио Свобода директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш, который присутствовал на Объединительном соборе.

По его словам, 200 участникам Собора предложили перечень из всех архиереев, которые принимали участие в этом мероприятии, кроме патриарха Филарета и митрополита Макария. «И все участники Собора могли отметить того кандидата, которого они хотели видеть главой церкви. То есть, состоялось рейтинговое голосование. А потом три участника, которые набрали наибольшее количество голосов, были внесены в второй бюллетень», – рассказал детали Юраш.

Он уточнил, что во «второй тур» вышли митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Сергей Думенко) от УПЦ КП и митрополит Винницкий и Барский Симеон (Владимир Шостацкий) от УПЦ (МП).

Представитель Минкульта пояснил, что больше шести архиереев, которые были «третьи» в рейтинговом голосовании, отказались от своих кандидатур в финальном голосовании. Единственным, кто согласился на «второй тур», был епископ Вышгородский и Подольский Владимир (Черпак) от УАПЦ.

«Если не ошибаюсь, митрополит Епифаний получил 36 голосов, Симеон - 28. Очень важно, что большое доверие было к представителю УПЦ МП, и это может означать, что в ближайшем будущем другие архиереи этого патриархата присоединятся к новой поместной церкви», – сказал Юраш.

По его словам, голосование прошло "абсолютно демократично, свободно, без никаких спекуляций".

Присутствие представителя Минкульта чиновник объяснил тем, что во время Собора возникало много вопросов, поэтому «чистота» всех документов, которые обсуждались и которые утверждали процедуры, должны быть согласованными с государственным законодательством тоже.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор с создания Украинской автокефальной церкви, где был избран ее главы – митрополита Епифания.

Именно ему будет вручен Томос об автокефалии украинской православной церкви 6 января в Стамбуле.