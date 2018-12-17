Сегодня отмечают день памяти святой великомученицы Варвары

Новости Украины: 17 декабря православные отмечают день памяти святой великомученицы Варвары.

Ежегодно 17 декабря отмечается очень важный народный и религиозный праздник – День святой Варвары в народе, а в церковном календаре - почтения памяти святой Варвары Илиопольской. В любом случае это довольно интересный праздник, который имеет немало различных примет и традиций. Именно о них мы бы и хотели рассказать вам немного больше.

День святой Варвары 2018: история праздника

Чтобы понимать какие традиции есть в День святой Варвары, нужно сначала узнать историю праздника. По поверьям, Варвара родилась в семье знатных язычников. Но ее отец запер ее в башне, чтобы девушка не говорила и христианами. Он хотел выдать ее замуж, но Варвара отказалась. И в надежде на то, что подруги сумеют ее переубедить, он отпустил ее погулять по городу. Там она встретила христианок, которые рассказали ей о вере, и она отреклась от язычества.

Когда об этом узнал отец Варвары, он попробовал ее убить на месте, но девушка сумела убежать в горы. Но ее все равно нашли и убили. Несмотря на такую историю праздника, святая Варвара все равно считается покровительницей счастливых браков.

День святой Варвары 2018: традиции праздника

В этот день девушки обычно идут в церкви, молятся о счастливом браке и здоровых детях. Также начинается подготовка к новогодним праздникам. Женщины готовят сладости: карамелизуют орехи в сахаре, варят в меду ягоды и фрукты, пекут пряники, делают леденцы. Мужчины варят пиво по особым рецептам.

День святой Варвары 2018: приметы праздника

Если в ночь перед праздником на небе много звезд – ожидаются холода, небо тусклое и хмурое – ждать тепла.

Если на улице мороз сильный, то продержится он еще долгое время.

К Варваре зима дороги заварит.

Если закат яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная.

Если дым из трубы по низу стелется, надо ожидать теплой погоды.

Кстати, интересно, что в День святой Варвары запрещается прясть и заниматься уборкой доме.

Святая Варвара: о чем молятся

Святая Варвара является покровительницей шахтеров и горняков, а также ремесленников. Они строят в ее честь большое количество часовен и алтарей. Также эта святая считается покровительницей артиллеристов и всех людей, связанных с оружием. В США, Великобритании, Канаде и Норвегии день великомученицы Варвары и вовсе отмечается как праздник, посвященный артиллерии.

Также люди просят святую:

- помощи в любой беде,

- защите от внезапной смерти,

- об излечении от болезней.

Молитвы к этой святой читают во время грозы и молний.

Гадания на Варварин день

Самое распространенное – предсказывание судьбы по веточке цветущей вишни или другого фруктового дерева. В ночь перед праздником срезали веточку с дерева и ставили ее в воду. Если к Рождеству на ней распустятся цветки, то все задуманное сбудется и успех придет ко всем обитателям дома. Это также указало на скорый брак гадавшей девушки. Кроме того, по количеству цветков на ветке определяли количество урожая в будущем году.

Еще один способ узнать судьбу – в ночь праздника Святой Варвары положить под подушку листочки с написанными на них тремя именами: Мисаил, Ананий и Азалий. Считалось, что тогда во сне обязательно приснится будущий жених.

Гадание на деньги: вечером необходимо взять в равном количестве пшено, гречку и муку. На полу положить чистый лист бумаги и насыпать кучками подготовленные крупы и муку. С утра необходимо посмотреть на это. Если все без изменений, то и в жизни так будет, если же гречка рассыпалась, то ожидает небольшая прибыль, а мука – к большой денежной прибавке.