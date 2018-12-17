В РФ отреагировали на создание новой церкви в Украине

Новости Украины: Пресс-секретарь президента РФ заявил, что создание единой поместной Православной церкви Украины – "раскольническая деятельность, перемешенная с политикой".

В Кремле в связи с созданием единой поместной Православной церкви Украины заявили о "раскольнической деятельности перемешенной с политикой". Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Отношение нашей российской православной церкви очень хорошо известно. Вы знаете, что речь идет о межцерковных отношениях, в данном случае мы не считаем себя в праве вмешиваться в эти процессы, хотя мы видим в Украине раскольническую деятельность плотно смешанную с политикой, что конечно, по церковным канонам вряд ли допустимо", - сказал Песков.

В частности, он отметил, что президент Украины прямо принимал участие в этом процессе.

При это он посетовал, что "раскольники церковных канонов не соблюдают", но "это межцерковные дела и мы не можем в них вмешиваться".

На вопрос, будет ли эта тема обсуждаться на заседании российского Совбеза, который планирует сегодня провести президент России, он сказал, что не знает, поскольку это совещание без заранее подготовленной повестки дня.

Как сообщалось, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

12 октября Песков заявил, что Кремль будет защищать интересы православных в Украине "политико-дипломатическим путем", но не намерены вмешиваться в "межцерковный диалог".

На вопрос российских журналистов о том, что якобы "радикальные группировки" намерены захватывать храмы УПЦ МП, и как на это будет реагировать Кремль, Песков ответил: "Если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, то так же, и об этом неоднократно говорил Путин, Россия защищает интересы православных. Это абсолютно обоснованная и понятная позиция".

На уточняющий вопрос, каким образом Кремль будет "защищать интересы православных в Украине", он сказал: "Исключительно политико-дипломатическими".