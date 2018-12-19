Скачать
Среда, 19.12.2018
В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
Вступил в силу новый закон о дипломатической службе: что изменится
Вступил в силу новый закон о дипломатической службе: что изменится
Ломаченко и Усик претендуют на звание Боксер года
Ломаченко и Усик претендуют на звание Боксер года
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи

Из плена нигерийских пиратов освободили украинского моряка

Из плена нигерийских пиратов освободили украинского моряка
10:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Нигерии из пиратского плена освободили украинца, который является членом экипажа захваченного корабля Pomerania Sky.

Экипаж судна Pomerania Sky, среди одиннадцати членов которого были восемь поляков, двое филиппинцев и украинец, освобождены из плена нигерийских пиратов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

“Членов экипажа корабля Pomerania Sky, которых похитили в конце октября 2018 года у побережья Нигерии, освобождены. Все моряки находятся в безопасном месте и ждут возвращения к своим семьям”,- говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в Польше делом освобождения моряков с самого начала занималась межведомственная группа под руководством заместителя главы МИД Польши.

В польском ведомстве поблагодарили судовладельца и консультантов, а также власти Нигерии за профессионально проделанную работу и напомнили, что это пятое похищение поляков в Гвинейском заливе у берегов Африки с 2013 года. МИД Польши призвал моряков проверять наличие страховки у судовладельца перед трудоустройством на корабле в опасном регионе.

Нигерийские пираты захватили судно: На борту есть украинец

Напомним, захват судна, которое шло под флагом Либерии из Анголы в нигерийский порт Омме, произошло 27 октября. Когда контейнеровоз шел на расстоянии 50 морских миль от побережья, к нему подошли две моторные лодки. Пираты поднялись на борт и захватили судно. На борту находились 11 членов экипажа, среди них был украинец.

Напомним, в ноябре пираты захватили в плен судно Saronic Breeze, которое двигалось в водах Бенина возле Котона под панамским флагом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нигерия, МИД Польши, Пленные, Пираты, Pomerania Sky.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
04 День зимнего солнцестояния 2018: что нужно знать о природном явлении
05 Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Новая кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали
Кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали
Евро продолжает дорожать: НБУ опубликовал курс валют на 19 декабря
Евро продолжает дорожать: Курс валют на 19 декабря
День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь