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День зимнего солнцестояния 2018: что обязательно нужно сделать 22 декабря

День зимнего солнцестояния 2018: что обязательно нужно сделать 22 декабря
16:04 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости Украины: 22 декабря состоится День зимнего солнцестояния.

В субботу, 22 декабря 2018 года случится одновременно два очень сильных события - полнолуние и зимнее солнцестояние. Это время считается очень важным и значимым, поэтому важно в эти дни соблюдать небольшие правила-ритуалы.

Когда произойдут полнолуние и зимнее солнцестояние и что это значит

Зимнее солнцестояние – день, когда наступает самая длинная ночь и самый короткий день. Но с этого дня длительность дня будет расти, а ночи сокращаться. В 2018 году оно произойдет 22 декабря в 00:23. При этом полнолуние произойдет также 22 декабря только в 19:49 в знаке Рак.

Что значит такое совпадение

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С древних времен люди праздновали и почитали день зимнего солнцестояния. Этот большой праздник и событие означало, что Солнце победило тьму. Это было и есть до сих большое событие в метафорическом плане - день возрождения жизни и радости для Земли и для каждого ее жителя.

Полнолуние - это момент, когда происходят кардинальные перемены. Это период, когда на земле усиливается и хорошее и плохое, происходят большие повороты судьбы. Кто-то боится Полнолуния из-за несчастий и проблем, которые оно иногда приносит. Кто-то его любит благодаря волшебному вдохновению и невероятным событиям, которые с ним связаны. В любом случае, Полнолуние приносит пользу людям, поскольку оно приносит перемены.

То, что Полнолуние совпало с днем зимнего солнцестояния, указывает на перемены в лучшую сторону. Пришло время проститься с прошлым, оставить позади проблемы и переживания. В нашей жизни загорается свет, будут происходить прекрасные события и чудеса. Важно осознавать, что это волшебный и очень хороший знак.

Ритуалы в этот день

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22 декабря 2018 года нужно быть осторожными и внимательными, поскольку энергетика дня неоднозначна. В этот день можно проводить ритуалы, которые помогут изменить жизнь к лучшему.

1. Чтобы проститься со всеми проблемами и болезнями, напишите их на листе бумаги и сожгите в пламени свечи.

2. Чтобы привлечь любовь, отпустите все старые раны и все привязанности в этот день. Для этого возьмите веревку и со словами "отпускаю" перерезайте ее столько раз, сколько препятствий на пути любви внутри себя и в своей жизни вы обнаружите.

3. Чтобы привлечь в свою жизнь счастье и удачу, сутра подойдите к окну и поблагодарите Солнце и Луну за энергию. Также можете надеть в этот день талисман на привлечение удачи. Чтобы наполниться энергией успеха, прославляйте Солнце. Встаньте прямо, закройте глаза, и представьте, как его лучи заполняют все ваше тело и всю вашу ауру.

4. Чтобы заручиться поддержкой Луны в любом деле и привлечь богатство, возьмите стакан воды, произнесите свое желание и выпейте его. В этот день будьте внимательными, скромными и сдержанными. И тогда счастье, любовь, здоровье и богатство придут в вашу жизнь.

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Солнце, Зима, Полнолуние, Ритуалы, Что нужно сделать, Зимнее солнцестояние, День зимнего солнцестояния 2018, что нужно сделать 22 декабря.
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