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День зимнего солнцестояния 2018: что нужно сделать в этот день, приметы и обряды

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День зимнего солнцестояния 2018: что нужно сделать в этот день, приметы и обряды
10:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В ночь с 21 на 22 декабря начинается астрономическая зима, а также праздник зимнего солнцестояния.

В старину в этот день праздновалось возрождение Солнца, а наши предки отмечали его ночью, до восхода Солнца. Совершались различные ритуалы и заговоры на День зимнего солнцестояния.

Когда произойдут полнолуние и зимнее солнцестояние и что это значит

Зимнее солнцестояние – день, когда наступает самая длинная ночь и самый короткий день. Но с этого дня длительность дня будет расти, а ночи сокращаться. В 2018 году оно произойдет 22 декабря в 00:23.

При этом полнолуние произойдет также 22 декабря только в 19:49 в знаке Рак.

Что значит такое совпадение

С древних времен люди праздновали и почитали день зимнего солнцестояния. Этот большой праздник и событие означало, что Солнце победило тьму. Это было и есть до сих большое событие в метафорическом плане — день возрождения жизни и радости для Земли и для каждого ее жителя.

Полнолуние — это момент, когда происходят кардинальные перемены. Это период, когда на земле усиливается и хорошее и плохое, происходят большие повороты судьбы. Кто-то боится Полнолуния из-за несчастий и проблем, которые оно иногда приносит. Кто-то его любит благодаря волшебному вдохновению и невероятным событиям, которые с ним связаны. В любом случае, Полнолуние приносит пользу людям, поскольку оно приносит перемены.

То, что Полнолуние совпало с днем зимнего солнцестояния, указывает на перемены в лучшую сторону. Пришло время проститься с прошлым, оставить позади проблемы и переживания. В нашей жизни загорается свет, будут происходить прекрасные события и чудеса. Важно осознавать, что это волшебный и очень хороший знак.

Традиции на День зимнего солнцестояния

  • Лучший день для уборки. В этот день по традиции выбрасывали все ненужные вещи, чтобы впустить больше чистой энергии.
  • Помимо материальной уборки, не забудь очистить свою голову от грязных и тяжелых мыслей. Это прекрасный день для медитации или молитвы.
  • В этот день открываться мощные энергетические порталы, а значит можно связаться с другим миром и узнать про свою судьбу. На День зимнего солнцестояния обычно гадают.
  • В этот день нужно загадывать желания и хорошо просить Солнце об его исполнении.
  • По традиции в День зимнего солнцестояния детям дарят сладости. Ведь подарки – неотъемлемая часть любого праздника.

Приметы на День зимнего солнцестояния

  • Погода 21 декабря будет такой же и через десять дней. Если в этот день начнется пурга, то Новый год будет таким же снежным.
  • Иней на ветках – в следующем сезоне будет очень богатый урожай.
  • Если в этот день срезать вишневую веточку и она зацветет до Рождества, то будущий год нас одарит ягодами.
  • Безветренная погода говорит о том, что будет богатый фруктовый урожай.
  • Если хочешь богатый урожай, то нужно потрясти плодовое дерево в этот день.
  • Дождь говорит о мокрой весне.

Что нельзя делать в День зимнего солнцестояния

  • В этот день нужно продолжать соблюдать Рождественский пост, отказываясь от веселья, жирной и мясной пищи. Ранее считалось, что День зимнего солнцестояния лучше провести дома, в кругу семьи, поэтому нельзя оставаться в одиночестве.
  • Считалось плохой приметой не закончить какое-то важное дело до этого дня. Особенно плохо не отдавать долги до Дня зимнего солнцестояния.
  • Нельзя встречать этот день в грязном доме.
  • Нельзя жадничать. Если в этот день вас кто-то о чем-то попросит, обязательно соглашайтесь.

Обряды на День зимнего солнцестояния

Во всех культурах время зимнего солнцестояния считалось наиболее благоприятным для проведения различных обрядов и ритуалов. Энергетика обновления и перехода от тьмы к свету способствует тому, чтобы избавиться от всего ненужного и привлечь желаемое. Многие древние ритуалы можно использовать и сейчас.

Ритуал на волшебных семенах

Нужно купить цветочные семена, укутать их в тряпку смоченную теплой водой и прошептать: "Семечку да по семечку, мне да по правде, намереваюсь (и рассказать семечкам о своих планах), да так чтобы намерение мое сбылось, проросло, корнями крепко в землю впилось. Так же будет так же си, и тако быть. Аминь".

После этого обряда нужно посадить семя в горшочек и поливать каждый день на протяжении одной недели. Когда наступит тепло, пересадить свой цветок под сухое дерево.

Ритуал на удачу в День зимнего солнцестояния

Привлечь расположение Фортуны к себе и поспособствовать тому, чтобы все начинания складывались успешно, можно с помощью ритуала в день зимнего солнцестояния. Для обряда на удачу понадобится стакан с питьевой водой. Приготовьте его еще до заката и поставьте рядом с окном. После того, как наступит вечер, заговорите воду следующим образом: "Вода силу Солнца в себя впитала, мне ее подарит. Солнце больше светить начнет – моя удача прибывать будет. Ночь на убыль – неудачи прочь". Заговоренную воду следует выпить сразу же после ритуала.

Обряд на привлечение денег

Привлечь финансовые потоки и материальное благополучие поможет несложный обряд в день зимнего солнцестояния. Для этого понадобится несколько монет или купюр (номинал неважен) и зеркало. После того, как Солнце скроется за горизонтом, положите деньги перед зеркалом и, вглядываясь в их отражение, произнесите заговор: "Как зеркало деньги увеличивает, так и у меня их больше станет. Как день на возрастание пойдет, так и прибыль расти будет. Солнце взойдет — мою просьбу исполнит. Ключ – замок – язык. Аминь".

После такого обряда финансовое положение начнет постепенно меняться в лучшую сторону, а работа будет идти продуктивнее и легче.

Обряд на избавление от проблем

Солнцестояние происходит незадолго до Нового года, обряд на избавление от проблем особенно актуален. Энергетический посыл, отправленный во Вселенную во время ритуала, будет надежным подспорьем в решении проблем.

Обряд следует проводить в уединении, после захода Солнца. Подожгите свечу, и, глядя на нее, подумайте о проблемах, от которых вы хотели бы избавиться. Проговорите такие слова: "Огнем тьму прогоняю, от гнета себя избавляю. Ночь пройдет – мои проблемы с собой унесет. Как день прибавится, так и жизнь моя счастьем наполнится. Быть этому". После этого поставьте свечу в безопасное место. Пусть она горит еще некоторое время. Перед сном погасите пламя и завершите ритуал словами: "Все, что пожелал(а), в жизнь воплотится".

Обряд на исполнение желаний

Нужно написать на листке бумаги самое главное желание, свернуть в трубочку, поджечь и говорить в слух: "Молчаливое, и в том заветное, то, что в тайном уголке – что в душе моей, все то в огне – все то пламя поглотит, все, что в космос пойдет, все, то до высших сил дойдет. А от них назад придет – да исполненное, да такое что довольствие придет. Да такое что недовольство уж уйдет. Пусть идет – исполнится, сбудется, да силам не забудется". Пепел нужно рассыпать по ветру. После такого обряда сбываются самые смелые желания.

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Праздник, Приметы, Запреты, Обряды, День зимнего солнцестояния, День зимнего солнцестояния 2018.
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