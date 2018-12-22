Скачать
Суббота, 22.12.2018
Президентские выборы - 2019: ЦИК Украины утвердила календарный план мероприятий
Президентские выборы - 2019: ЦИК Украины утвердила календарный план мероприятий
С 1 января в Украине будет запрещено проводить трансплантацию
С 1 января в Украине будет запрещено проводить трансплантацию
Павелко избран вице-президентом НОК Украины
Павелко избран вице-президентом НОК Украины
День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника
День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника

США вернут Украине памятник культурного наследия, утраченный во время войны

США вернут Украине памятник культурного наследия, утраченный во время войны
10:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: США вернут Украине картину, похищенную во время Второй мировой войны.

Соединенные Штаты Америки вернут в Украину картину, похищенную во время Второй мировой войны.

Об этом Посольство Украины в США сообщил в Facebook.

Отмечается, что Посольство вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР проводят процедуру возврата картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая во время Второй мировой войны исчезла из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США.

«Сейчас это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу», - подчеркнули в посольстве.

Сейчас идет финальный этап рассмотрения судом иска, по результатам которого картина должна быть официально возвращена Соединенными Штатами в Украину. Для подтверждения происхождения картины именно из Днепропетровского музея посольство передало в суд необходимые доказательства и ожидает передачи полотна.

22 декабря профессиональный праздник отмечают украинские дипломаты

Также посол Валерий Чалый получил письмо от американцев, у которых картина находилась последние 30 лет и которые не знали о том, что она была похищена.

«Они приветствуют восстановление справедливости и выразили уверенность, что это художественное наследие вернется к своим правомочным владельцам - народу Украины. Со своей стороны посол Украины в США поблагодарил американцев за такую ответственную позицию в духе стратегического партнерства двух государств и дружбы их народов», - сообщили в посольстве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Картина, Вторая мировая война, Посольство Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
02 Новый год 2019: все, что нужно знать о символе 2019 года Желтой Земляной Свиньи
03 Беринчик - Кристобаль: на вечере бокса в Киеве ожидается аншлаг
04 Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 21.12.2018
05 В Закарпатской области младенец замерз насмерть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцам 22 декабря обещают мокрый снег и дождь
Украинцам 22 декабря обещают мокрый снег и дождь
Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
День святой Анны 2018: красивые поздравления в стихах и открытках для родных и друзей
День святой Анны 2018: красивые поздравления в стихах и открытках для родных и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь