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Понедельник, 24.12.2018
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Население сокращается: Сколько людей живет в Украине

Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
07:56 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Украине проживало 42,198 млн человек по состоянию на 1 ноября этого года.

Количество населения Украины в течение января-октября 2018 года уменьшилось на 187,9 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики. По оценке ведомства, количество населения в Украине на 1 ноября 2018 года составляло 42198,5 тысяч человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 59 живорожденных", – говорится в сообщении. Отмечается, что на 1 января 2018 года численность населения Украины составляла 42386,4 тыс. человек, из них в городских поселениях проживало 29371,0 тысяч человек (69,3%), в сельской местности – 13015,4 тысяч человек (30,7%).

Количество населения в Украине по областям

К слову, в 2020 году в Украине ожидается перепись населения, которая не проводилась уже 17 лет. Именно новые данные, как ожидают статисты, смогут показать реальную демографическую картину. Информация Госстата на сегодняшний день - только статистические пересчеты.

Печальная статистика: население Украины продолжает сокращаться

По данным последней переписи, население Украины составляло 48 415 500 человек, таким образом за 17 лет украинцев стало более чем на шесть миллионов меньше.

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Украина, Украинцы, Население, Госстат, Население Украины.
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