УПЦ МП обратится в Конституционный суд из-за закона о переименовании

Новости Украины: Председатель юридического отдела УПЦ МП протоиерей будет инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона об изменении названия церкви.

Украинская православная церковь Московского патриархата будет инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона, который обязывает ее указать в названии принадлежность к России. Об этом заявил председатель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов, о чем сообщает информационно-просветительский отдел церкви.

Он заявил, что УПЦ (Московского патриархата) направила обращение к президенту Украины с просьбой применить вето к упомянутому закону, однако Порошенко таким правом не воспользовался.

"Кроме этого, так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд", - отметил Бахов.

По его словам, принятый закон нарушает право на свободу вероисповедания, также дискриминирует по религиозному признаку верующих УПЦ МП.

"Кроме этого он не соответствует Конституции Украины и нарушает международные обязательства, которые на себя взяло наше государство, отраженные в таких основополагающих документах как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Конвенция о защите прав человека и основных свобод", - отметил председатель юридического отдела церкви.

Также, он добавил, что попытки государства изменить название церкви являются незаконными, даже если это делается путем принятия законов. Бахов отметил, что такие действия расцениваются с точки зрения международного права, как вмешательство во внутренние дела религиозной группы.