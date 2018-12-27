В Кабмине утвердили положение о Министерстве по делам ветеранов Украины

Новости Украины: В положениях указано, что Министерство является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны и т.д.

Кабинет министров Украины утвердил положение о Министерстве по делам ветеранов Украины. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Должны быть урегулированы технико-юридические правки с Экспертным управлением Секретариата КМУ. После официального обнародования сможем двигаться дальше на пути создания Министерства", - сказала министр по делам ветеранов Ирина Фриз, отметив, что нужно обеспечить создание и дальнейшую работу действительно эффективной системы социальной защиты ветеранов и членов их семей.

В положениях указано, что Министерство является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, лиц, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и членов семей ветеранов.

Положение определяет основные задачи Министерства по делам ветеранов Украины, в частности, обеспечение прав и интересов ветеранов и членов их семей; формирование и реализацию государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и членов семей ветеранов; почтение памяти ветеранов; содействие популяризации и обеспечение формирования положительного образа ветерана; создание и обеспечение функционирования информационно-аналитической системы учета для администрирования потребностей ветеранов.