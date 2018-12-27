Грипп в Украине: За неделю умерли четыре человека

Новости Украины: В Украине наблюдается превышение эпидемического порога относительно гриппа и ОРВИ, особенно в 8 областях.

В Украине наблюдается превышение эпидемического порога относительно гриппа и ОРВИ: за неделю заболели более 216 тысячи человек, четверо из них умерли. Об этом сообщили в Минздраве.

"За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 216 213 человек, из них 64,9% - дети в возрасте до 17 лет. Четыре человека, которые принадлежали к группам риска, умерли. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 561,6 на 100 тысяч населения, что на 8,3% больше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в 8 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской", - отметили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что по сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 6,5%, среди детей до 17 лет снизился на 1,1%.

В Минздраве отметили, что от тяжелых осложнений гриппа и ОРВИ может защитить только вакцинация. Очень важно вакцинироваться, чтобы получить защиту от гриппа и тяжелых осложнений. Это уже сделали более тысяч украинцев.