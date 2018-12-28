Порошенко рассказал, почему предстоящее Рождество будет особенным

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Сочельник 6 января 2019 года навсегда войдет в историю Украины, ведь в этот день запланировано вручение Томоса.

Рождество Христово в этом году будет очень особенным для Украины, а Сочельник 6 января, когда планируется вручение Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, навсегда войдет в историю Украинского государства. Об этом сказал Президент Петр Порошенко во время выступления после молебна в Свято-Успенском Храме с. Мирное Одесской области, трансляция которого велась на странице Главы государства в Facebook.

“В этом году праздник Рождества будет очень особенным. Сочельник 6 января навсегда войдет в историю нашего государства, как вошла и дата 15 декабря, когда была создана Автокефальная Православная Церковь Украины”, - отметил Президент.

Глава государства напомнил, что 15 декабря, когда был проведен Объединительный собор и избран предстоятелем новой церкви, процесс создания Единой православной церкви в Украине не был завершен, а наоборот — только начался.

“И сейчас церковь нуждается в еще большем количестве молитв, добра и любви. Пусть Господь услышит нас и поможет нам в строительстве нашей Церкви”, - подчеркнул Порошенко.

Президент также поблагодарил патриарха Филарета, который, по его словам, вопрос создания церкви поставил гораздо выше, чем личную судьбу. Кроме того, он выразил благодарность митрополиту Макарию, владыке Симеону и иерархам “за мудрые решения”.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию Единой украинской поместной православной церкви, избравшего ее предстоятелем митрополита Епифания. Именно ему должны дать Томос об автокефалии Православной церкви Украины, решение об этом принял синод Вселенского патриархата (материнской структуры всех православных церквей мира). Передача Томоса состоится 6 января в Стамбуле после совместной литургии.