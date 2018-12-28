Боевики ОРДО создали "флотилию" в Азовском море

Новости Украины: Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сообщил, что боевики ОРДО контролируют побережье вблизи Новоазовска с помощью "флотилии" из рыболовных лодок.

Боевики ОРДО контролируют побережье у Новоазовска, используя "флотилию" из двух десятков рыболовных лодок. Об этом в интервью DW рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

По данным командующего ВМС, в районе оккупированного Новоазовска боевики ОРДО создали незаконное формирование "полк морской пехоты".

"ДНР" создала там мифическую флотилию, собрав рыбацкие лодки. Там где-то 20-25 быстроходных лодок. С их стороны, на мариупольском направлении, стоит какой-то "9-й полк морской пехоты", - рассказал Воронченко.

По его данным, свою "флотилию" оккупанты назвали "штурмовым полком морской пехоты". "За 10 месяцев пребывания там этой "бригады" так называемой морской пехоты соотношение сил в нашу пользу. Прямых столкновений на море не было", - добавил командующий ВМС Украины.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их доставили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".