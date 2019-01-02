В 2018 МОУ забраковало некачественной одежды для ВСУ почти на 250 млн. гривень

Новости Украины: За прошедший год армия забраковала некачественной одежды на почти 250 миллионов.

За 2018 год работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины забраковали поставку в армию некачественного вещевого обеспечения на 247 186 843 гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"За 2018 год сотрудниками ГУ РСМЗ МОУ было забраковано поставок в ВСУ некачественного вещевого обеспечения на 247 186 843 гривен", - написал он, подводя итоги работы управления за год.

Напомним: главное управление развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины - подразделение Министерства обороны Украины, созданный в 2015 году из инициативной группы волонтерского десанта. Его основная задача - контроль качества вещевого довольствия и продуктов питания, поставляемых для нужд армии.